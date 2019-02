Hamburg / Frankfurt (ots) -



Profiler Suzanne Grieger-Langer: Einladung zum Mediengespräch am Freitag, den 1. März 2019 um 18.30 Uhr



"Cool im Kreuzfeuer": Einladung zur Premiere der Bühnenshow am Freitag, den 1. März 2019 um 20.00 Uhr



Anlässlich der Erscheinung des neuen Buches "Cool im Kreuzfeuer" von Deutschlands bekanntester Profilerin Suzanne Grieger-Langer sowie der Premiere der gleichnamigen Bühnenshow laden wir Sie sehr herzlich zu einem Mediengespräch sowie zur Teilnahme an der Premiere ein.



Aus organisatorischen Gründen bitten wir um vorherige Anmeldung und Akkreditierung



Termin Mediengespräch



Freitag, den 1. März 2019 um 18.30 Uhr im Mehr! Theater am Großmarkt (Banksstraße 28, 20097 Hamburg)



Suzanne Grieger-Langer steht Ihnen circa 30 Minuten für Fragen rund um das Buch "Cool im Kreuzfeuer" und zu den Inhalten der gleichnamigen Bühnenshow zur Verfügung. Außerdem gibt sie umfassend Auskunft über die Themen Rufmord, Cybermobbing, Internetkriminalität und Profiling.



Sie haben die Möglichkeit für Interviews, O-Töne und individuelle Fotos.



Termin Premiere "Cool im Kreuzfeuer"



Freitag, den 1. März 2019 um 20.00 Uhr im Mehr! Theater am Großmarkt (Banksstraße 28, 20097 Hamburg)



Gerne hinterlegen wir Ihnen nach Akkreditierung ein Ticket für die Bühnenshow am 1. März. Fotos von der Bühne sind möglich.



Die Anzahl der Pressekarten ist begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich.



Hintergrund: Die Story zur Show



Gänsehaut ist garantiert, wenn "Profiler Suzanne" in eigener Sache ermittelt und die Zuschauer in die Welt des Profiling entführt. Es ist ein Krimi, eine erschütternde Tragödie, die fast jeden schnell auch im eigenen Alltag ereilen kann. Aggressoren, Mobber und Trolle greifen den guten Ruf an, verbreiten überall Lügen - im Netz, bei Kollegen, sogar im engsten Umfeld. Menschen, denen man vertraute, wenden sich ab. Die eigene Welt droht einzustürzen.



Jedes Vertrauen ist zerstört und diejenigen, die einem vermeintlich noch die Treue halten, verfolgen auch nur eigene Interessen. Plötzlich wird das Gefühl, allein auf der Welt zu sein, real. Scheinbar gibt es keinen Ausweg. Der Ruf ist ruiniert, Existenzängste machen sich breit. Und das alles, obwohl die eigene Unschuld beweisbar ist und das Wissen, nichts Falsches oder gar Unrechtes getan zu haben, ebenso öffentlich ist, wie der Schmutz und die Lügen, die über einem ausgegossen werden. Unglaublich? Alles gelogen? Nein. Es ist real. Es findet statt, sogar in Medien, denen Millionen vertrauen. Es kann jeden treffen. Über ihre eigene wahre Geschichte hat Suzanne Grieger-Langer ein Buch verfasst. Und dieses Buch kommt nun auch auf die Bühne. Es ist eine Ermittlung - spannend, mitreißend und investigativ, wortgewaltig, eindrucksvoll und mit Gänsehautgarantie.



Die berühmteste Profilerin Deutschlands entschlüsselt live den Code des konzertieren Rufmordes, benennt die Aggressoren und verrät, wie man sich vor ihnen schützen kann. Mit Humor und feingeistiger Realsatire, aber auch voller Emotion schildert sie, wie Menschen, denen man nie im Leben persönlich begegnet ist, sich aufmachen, das eigene Leben zu zerstören.



Sie jammert nicht, sie klagt nicht an. Sie ermittelt. Denn in der Welt der Kriminalistik und der boshaften Manipulation kennt sie sich aus. Schließlich ist sie seit Jahren auf einer Mission: Betrüger entlarven und Schädlingen das Handwerk legen. Nach und nach kommen die Fakten ans Licht. Suzanne Grieger-Langers Bühnen-Tour fesselt, erschüttert und legt den Finger in die Wunde eines subtilen Cyber-Krieges gegen Menschen. Zugleich macht sie Mut und zeigt Abwehrstrategien und Schutzmechanismen.



"Cool im Kreuzfeuer" ist packende Unterhaltung zu einem sehr ernsten Thema.



Alle Show-Termine und Tickets



Hintergrund Suzanne Grieger-Langer



Suzanne Grieger-Langer ist die Frontfrau der Grieger-Langer Gruppe und seit rund 25 Jahren erfolgreiche Unternehmerin in einem volatilen Markt. Suzanne Grieger-Langer ist Wirtschaftsprofiler. Die Erkennung von persönlichen Potenzialen, aber auch von Betrug, sind ihr tägliches Geschäft. Die von ihr entwickelten Methoden gelten als Meilenstein der Betrugserkennung. Die Bestseller-Autorin und Vortragsrednerin lehrte an verschiedenen Hochschulen und ist auch heute noch als Dozentin und Lehrbeauftragte aktiv. Sie ist gefragte Expertin in der Wirtschaft und in den Medien, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung, Sicherheit und Schutz vor Unternehmensrisiken geht. Sie kreiert mentale Sicherheitsarchitekturen für Top-Entscheider und analysiert Gegner in existentiellen Verhandlungen. Ihr Profiling ist der Schlüssel zu 7 Milliarden Menschen. Sie hilft, die Untiefen des Lebens zu umschiffen.



Weitere Informationen unter www.profilersuzanne.com.



Pressekontakt:



Profiler Suzanne
Dipl.-Päd. Suzanne Grieger-Langer
The Squaire 12 - Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main



Für redaktionelle und technische Rückfragen