Montreal (ots/PRNewswire) - Calego International Inc., Inhaber und Betreiber der Marke iFLY® und ein führender Entwickler und Vertreiber von Gepäckwaren, Taschen und Zubehörartikeln, gab heute eine neue Partnerschaft mit dem Unternehmen Epic Games bekannt. Ziel ist es, ein Sortiment von Rucksäcken, Kuriertaschen, unbeweglichen Zubehörartikeln und mehr unter der Marke Fortnite für Europa und Großbritannien/Nordirland zu entwickeln.



Die neue Kollektion unter der Marke "Fortnite" wird sich durch die überlegene Konstruktion, Verarbeitung und Qualität auszeichnen, für die Calego bekannt geworden ist - und vielfältige Design-Ausführungen, darunter mit beliebten Fortnite-Charakterprofilen, dramatisierten Silhouetten und Interpretationen der ikonischen visuellen Elemente des Spiels.



"Fortnite ist ein weltweites Spielphänomen, das von einer riesigen, loyalen Fangemeinde getragen wird und sich kulturelle Relevanz im Mainstream verschafft hat. Wir freuen uns außerordentlich über diese Partnerschaft mit Epic Games - zur Entwicklung eines robusten Sortiments stilvoller und funktioneller Ausrüstung, die Fortnite-Fans lieben werden", so Stephen Rapps, President von Calego. "Mit dieser neuesten Partnerschaft vertieft Calego sein Portfolio an Marken, die für junge Konsumenten und erstklassige Einzelhändler weltweit attraktiv sind."



"Stil, Funktion und Qualität waren bei der Auswahl eines Partners für dieses Sortiment an Ausrüstung enorm wichtig für uns", so Mark Rein, Mitgründer von Epic Games. "Unsere Spieler verdienen und verlangen das Beste - und Calego bietet genau das."



Die Kollektion soll im Juni 2019 starten. Einzelhändler können über folgende Kontaktadresse bestellen: Hocine Yenneck, E-Mail: hocine.yenneck@calego.com.



Fortnite ist das Action-Bau-Spiel von Epic Games, mit dem man sich auf eine enorme, hundert Spieler umfassende PvP-"Battle Royal"-Schlacht einlassen oder in Kooperation mit Freunden spielen kann, um die Welt vor einer Horde Monster zu retten. Gestalten Sie, erbeuten Sie Dinge - in riesigen Welten, in denen kein Spiel je einem anderen gleicht. "Fortnite Battle Royale" ist kostenlos und verfügbar für PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS und Android.



Die Partnerschaft wurde von IMG vermittelt, Fortnites weltweiter Exklusivagentur für die Lizenzierung von Verbraucherprodukten.



Informationen zu Calego International



Calego, gegründet 1931, produziert und vertreibt über sein Portfolio eigener und lizenzierter Marken Gepäckwaren, Rucksäcke und Zubehörartikel. 2012 schuf Calego iFLY®, eine reisespezifische Marke für beeindruckende und zugleich erschwingliche Gepäckwaren und Zubehörartikel. Angesichts seiner Rekordumsätze mit dem iFLY®-Gepäck wurde Calego von Walmart Inc. in der Kategorie "Home Organization" (Ordnungssysteme für daheim) als dessen "Supplier of the Year" (Lieferant des Jahres) des Jahres 2018 gewürdigt. Calego ist seit 1964, als es sich die Rechte auf The Beatles® - seine erste lizenzierte Marke - sicherte, ein führender Lizenznehmer der weltweit größten Marken.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.calego.com und www.iFLYluggage.com.



Informationen zu Epic Games



Epic Games, das 1991 gegründet wurde, ist der Produzent der Spielreihen "Fortnite", "Unreal", "Gears of War", "Shadow Complex" und "Infinity Blade". Epics Technologie "Unreal Engine" ermöglicht interaktive HiFi-Erlebnisse auf PCs, Konsolen, Mobilgeräten, über Augmented Reality, Virtual Reality und das Web. Die "Unreal Engine" ist frei zugänglich unter unrealengine.com. Weitere Informationen zum Studio erhalten Sie unter epicgames.com und @EpicGames.



Informationen zu IMG



IMG ist ein weltweit führendes Unternehmen auf den Feldern Sport, Mode, Veranstaltungen und Medien, das in mehr als 30 Ländern aktiv ist. Das Unternehmen managt einige der weltweit bedeutendsten Sportler und Mode-Ikonen, veranstaltet jedes Jahr hunderte Live-Ereignisse und markenbezogene Unterhaltungserlebnisse und ist ein führender unabhängiger Produzent und Vertreiber von Sport- und Unterhaltungsmedien. Darüber hinaus spezialisiert sich IMG auf die Entwicklung von Sporttrainings und Ligen sowie auf die Vermarktung, Medienarbeit und Lizenzierung für Marken, Sportorganisationen und College-Institutionen. IMG ist Teil des Netzes "Endeavor" (früher bekannt unter dem Namen "WME | IMG").



"Epic", "Epic Games" und "Fortnite" sowie deren diesbezügliche Logos sind eingetragene Marken von Epic Games, Inc. in den USA (registriert beim United States Patent and Trademark Office (Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten)) und an anderen Orten.



