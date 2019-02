Neuer Markenauftritt fällt mit dem Umzug der Kanzleizentrale nach Hudson Yards zusammen



New York (ots/PRNewswire) - Die internationale Anwaltskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP präsentiert ihren neuen Markenauftritt und offiziellen Namen Milbank LLP. Diese Änderung findet gleichzeitig mit dem Umzug der Kanzleizentrale von der Wall Street nach Hudson Yards zusammen, dem neuesten Viertel von New York City und einem der größten privaten Immobilienkomplexe in der Geschichte der USA.



"Unsere neue Marke ist ein genaueres und moderneres Abbild der Kanzlei, zu der wir uns entwickelt haben, und des Erfolgs, den wir erreicht haben. Unsere Geschäftsaktivitäten und die kooperative Kultur unserer Kanzlei sind so stark wie von jeher", sagte Chairman Scott A. Edelman. "Wir sind stolz auf unsere 153-jährige Tradition und dennoch ist Milbank eine andere Kanzlei als zuvor und wir möchten, dass unsere Marke und die Kanzleiräume dieses Konzept widerspiegeln. Seit unseren Anfängen als Pionier an der Wall Street haben wir uns weltweit als führende Kanzlei für innovative Branchen wie grüne Technologien und Satellitentechnologie entwickelt, während wir weiterhin auf unserer historischen marktführenden Präsenz bei Finanz- und Unternehmenstransaktionen, Restrukturierungen und Rechtsstreitigkeiten aufbauen. Im Rahmen der neuen Markenbildung hat die Kanzlei ihren Namen offiziell in Milbank LLP geändert - einen moderneren und vereinfachten Name."



Die neuen Räumlichkeiten der Kanzlei in den Hudson Yards bieten für Anwälte und Personal eine Erfahrung der Weltklasse mit privaten Bereichen für konzentriertes Arbeiten und gemeinschaftlichen Räumen zur Zusammenarbeit im Team. Sie wurden speziell auf die Anforderungen der juristischen Mitarbeiter von Milbank zugeschnitten und umfassen ein Restaurant und eine Bestellservice-App für Speisenlieferung, eine Kaffeebar mit nach Wunsch zubereiteten Getränken, ein privates Gesundheitszentrum direkt vor Ort mit digitaler Terminplanung und zwei Außenterrassen. Mit Sonnenlicht durchflutete Büros, nahtlose Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich und großzügige Treppenaufgänge im gesamten Gebäude zur Verbindung der Gemeinschaft wurden mit Bedacht ausgewählt, um eine Atmosphäre der Zugehörigkeit in allen Räumlichkeiten zu schaffen. Das neue Markenimage reflektiert zusammen mit den modernen, offenen Büros zur Kooperation die Kultur der Kanzlei besser als zuvor.



"Ein Teil des visionären Hudson Yards-Entwicklungskomplexes zu werden, hat das Versprechen der Kanzlei verwirklicht, ein innovatives und niveauvolles Arbeitsumfeld für Anwälte und Mitarbeiter zu schaffen", fügte Herr Edelman hinzu. "Bei unserer neuen Zentrale dient jede Einzelheit einem bestimmten Zweck - angefangen von der Entscheidung, dieses dynamische, erstklassige Stadtviertel zu unserer neuen Heimat zu machen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass sich die Lebendigkeit der Hudson Yards in der Bürogestaltung wiederfindet, um die Kultur von Milbank noch weiter zu fördern."



Das hochmoderne Design von 55 Hudson Yards bietet viele Vorteile für eine global tätige Kanzlei wie Milbank und ist insbesondere eine Verpflichtung zu intelligenter Gestaltung und Nachhaltigkeit. Die Bestrebungen für die LEED-Gold-Zertifizierung für den Komplex 55 Hudson Yards sind im Gange, denn der Komplex verfügt über ein innovatives Bewässerungssystem, das Niederschlagswasser filtert und wiederverwendet, ein Verfahren zur Bioabfallsammlung, das Lebensmittelabfälle verringert, und ein intelligentes Energiesystem als erstes seiner Art, das Treibhausgasemissionen verringert.



