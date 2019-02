Der Aufwärtstrend beim Dax hält an - vor allem dank der Schützenhilfe aus den USA. Nach einem schwachen Start dämmte der deutsche Leitindex am Dienstag seine Verluste zwar schon vor der Handelseröffnung an der Wall Street ein. Doch erst nach Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, guten amerikanischen Konjunkturdaten und angesichts der sich berappelnden New Yorker Börsen schaffte er es in positives Terrain.

Bei knapp 11 557 Punkten erreichte der Dax erneut den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Zum Schluss stand noch ein Kursgewinn von 0,31 Prozent auf 11 540,79 Punkte zu Buche. Der MDax , in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, verabschiedete sich 0,07 Prozent fester bei 24 377,46 Punkten aus dem Handel./gl/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

