Die Schweizer Wearable-Marke MyKronoz präsentierte heute auf dem Mobile World Congress Barcelona 2019 mit ZePods ihre erste Kollektion wirklich kabelloser Ohrhörer. Mit beeindruckender Klangqualität, bis zu 15 Stunden Spielzeit, stilvollem Design mit sechs brillanten Farben und passendem USB-C-Ladebehälter sowie intuitiver Touch-Steuerung zur Verwaltung von Musik, Anrufen und Sprachbefehlen dank Bluetooth-5.0-Technologie werden die ersten wirklich kabellosen Ohrhörer von MyKronoz in zwei Versionen mit unverwechselbarem Design und Funktionsumfang erscheinen:

ZePods , mit USB-C-Ladestation, die so ähnlich wie ein elegantes Feuerzeug aussieht. Verfügbar ab April 2019 für nur 79,90€/$ (UVP).

, mit USB-C-Ladestation, die so ähnlich wie ein elegantes Feuerzeug aussieht. Verfügbar ab April 2019 für nur 79,90€/$ (UVP). ZePods+, mit einer Qi-zertifizierten kabellosen Ladestation, deren Form sehr von der traditionellen Schweizer Taschenuhr inspiriert ist. Verfügbar in der zweiten Jahreshälfte 2019 für 99,90€/$ (UVP).

"Anknüpfend an unsere Schweizer ‚DNA' für Design und unsere solide Erfahrung im Bereich Wearable-Technologie wird MyKronoz unserer Ansicht nach eine große Chance auf dem florierenden Markt der drahtlosen Ohrhörer haben. Die Einführung von ZePods bildet augenscheinlich die natürliche und strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens, wobei wir die Expertise bei der Entwicklung erschwinglicher, verbraucherorientierter Produkte nutzen und diversifizieren, um ein vollständiges Produktsortiment anzubieten", sagte Boris Brault, Gründer und CEO von MyKronoz.

Neben ZePods konzentriert sich MyKronoz bei erschwinglichen, modischen Wearables auf das Wesentliche: mit einer komplett neuen Linie ab 29,90 €/$, die Aktivitätstracker, Smartwatches, Sport-Smartwatches und hybride Geräte für eine große und vielfältige Zielgruppe umfasst. Die neue Kollektion beinhaltet vier Produkte-Highlights:

ZeTrack einen schmalen, mit allen Funktionen ausgestatteten HR-Aktivitätstracker mit Farb-Touchscreen. UVP: 29,90€/$ Einführung: Ende März 2019.

ZeNeo eine wirklich leistungsstarke Smartwatch mit Mikrofon und Lautsprecher, die wie ein schlanker Aktivitätstracker aussieht. UVP: 59,90€/$ Einführung: Ende April 2019.

ZeRound3 Lite DIE Smartwatch für den aktiven Lebensstil. UVP: 79,90€/$ Einführung: Ende April 2019.

ZeRound3 die wahrhaft stilvolle vernetzte Smartwatch mit AMOLED-Display. UVP: 99,90€/$ Einführung: Ende März 2019.

Zur übrigen Produktpalette zählen ZeSport2, eine Multisport GPS-Smartwatch, die bereits ab einem UVP von 149,90€/$ erhältlich ist. MyKronoz wird auch im zweiten Halbjahr 2019 innovativ sein: mit ZePop - der hybriden Smartwatch, die Mode und Technologie miteinander verknüpft (UVP: 129,90€/$) und mit ZeTime2 einer Hybrid-Smartwatch aus Edelstahl mit Mikrofon, AMOLED-Display und echten mechanischen Zeigern (USP: 199,90€/$).

ZePods sowie die ganz neue Wearable-Kollektion von MyKronoz werden auf dem MWC 2019 vom 25. bis 28. Februar 2019 am Stand von MyKronoz (Congress Square, Stand CS118) präsentiert und vorgeführt.

ÜBER MYKRONOZ:

MyKronoz gehört zur BOW Group, einem weltweiten Akteur im Bereich Lifestyle-Konsumgüter, der mit seinen beiden Marken auf dem weltweiten Design- und Wearables-Markt operiert: MyKronoz und LEXON.

Seit Juli 2015 hat BOW sein Kapital für Next Stage AM und 2017 für PM Equity Partner den Corporate Venture Fund von Philip Morris International geöffnet. ZeTime von MyKronoz hat über 40.000 Unterstützer in mehr als 100 Ländern überzeugt und wurde mit mehr als 8 Millionen Dollar die weltweit mit der höchsten Summe finanzierte hybride Smartwatch, die von einem europäischen Unternehmen initiierte größte Crowdfunding-Kampagne aller Zeiten und das am meisten unterstützte Produkt auf Kickstarter im Jahr 2017.

Die BOW Group verfügt inzwischen über mehr als 100 Talente an vier Bürostandorten: Paris, Genf, Miami und Shenzhen.

