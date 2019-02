Mit neuem Visa Secure Access Module wird Wechsel zum Zahlen per Antippen an Drehkreuzen für Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs schneller, einfacher und kostengünstiger als je zuvor

Metro Rio wird im April als erster Nahverkehrsbetreiber kontaktlose Zahlungen mit dem Visa Secure Access Module einführen

Visa arbeitet derzeit an mehr als 150 Projekten für den Nahverkehr und liefert weiterhin schnelle, einfache und sichere Optionen für Fahrgäste kontaktlose Zahlungen prägen zunehmend die Zukunft des Nahverkehrs in Großstädten weltweit

Heute haben Visa (NYSE: V) und Planeta Informatica die Einführung einer neuen Technologie bekanntgegeben, mit der die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs weltweit schneller und einfacher als je zuvor, sowie zu viel geringeren Kosten kontaktlose Zahlungen realisieren können. Das Visa Secure Access Module (SAM) erleichtert es Nahverkehrsgesellschaften und -betreibern, Fahrgästen die Möglichkeit des Bezahlens durch Antippen mit einer kontaklosen Karte, einem Mobiltelefon oder Wearable anzubieten. Der preisliche und technische Aufwand durch Ersetzen aktueller Drehkreuze oder Terminals fällt damit weg.

Kontaktlose Zahlungen prägen weltweit die Zukunft der Massenverkehrsmittel in Großstädten. Die Fahrgäste können damit wertvolle Zeit sparen, da sie nicht mehr anstehen müssen, um eine Fahrkarte zu kaufen oder aufzuladen. Für Nahverkehrsbetreiber, die in letzter Zeit in Drehkreuze und Terminal-Lesegeräte investiert haben, könnte das Visa SAM eine kosteneffektive Lösung mit den Vorteilen der kontaktlosen Nutzung des Nahverkehrs darstellen. Dabei wird die Kundenerfahrung verbessert, es können mehr Fahrgäste gewonnen und die Ticketpreise gesenkt werden. Anstatt brandneue Drehkreuze oder Geräte zu installieren, können die Nahverkehrsbetreiber das Visa SAM, das auf der sicheren kontaktlosen EMV-Technologie basiert, direkt auf vorhandenen Systemen installieren. Die Kosten und die Zeit für die Implementierung können damit deutlich reduziert werden. Das Visa SAM ist die erste Technologie ihrer Art für die Nahverkehrsbranche und steht allen Technologiepartnern von Visa Ready offen. Das erleichtert es anderen Hardware- und Softwareunternehmen, es in ihre Angebote zu integrieren.

"Diese Entwicklung bedeutet eine Transformation für Betreiber im Personennahverkehr, die die Mobilität ihrer Kunden erhöhen und ihre Betriebskosten senken wollen, da Fahrkarten oder wiederaufladbare Karten damit überflüssig werden", sagte Nick Mackie, globaler Leiter urbane Mobilität bei Visa. "Durch unsere Arbeit mit Planeta Informatica konnten wir den Weg für eine Beschleunigung des Wechsels hin zum kontaktlosen Nahverkehr bereiten. Dies geschieht auf skalierbare und äußerst sichere Weise. Gleichzeitig können Nahverkehrsbetreiber Zeit und Kosten einsparen, da es so nicht nötig ist, potentiell Tausende von Lesegeräten im gesamten Transportsystem zu ersetzen."

"Die neue Technologie Visa SAM stellt eine Verbindung unserer 15 Jahre Erfahrung im öffentlichen Nahverkehr mit dem Mass Transit Transaction (MTT) Framework dar einem hochmodernen Zahlungs-Framework, das Visa im Jahr 2017 herausgegeben hat. Wir haben eng mit Visa zusammengearbeitet, um die beste technische Lösung für die Ergänzung jedes bestehenden geschlossenen Zahlungssystems um kontaktlose EMV-Optionen zu entwickeln, ohne dass gleich die gesamte elektronische Ticket-Infrastruktur ersetzt werden muss", sagte Artur Costa, CEO von Planeta Informática

Im Rahmen einer weltweit durchgeführten, von Visa beauftragten Studie "The Future of Transportation: Mobility in the Age of the Megacity" ("Die Zukunft des Verkehrswesens: Mobilität im Zeitalter der Megastadt") kam Visa zu dem Schluss, dass die Komplexität der Bezahlung für Pendler im öffentlichen Nahverkehr heute häufig Anlass für Frustrationen ist. Lösungen wie der kontaktlose Nahverkehr, mit denen das Bezahlen einfacher wird, könnten daher entscheidend dazu beitragen, die Zahl der Fahrgäste und deren Zufriedenheit in Zukunft zu erhöhen. Pendler haben angegeben, dass sich die durchschnittliche Nutzung des Nahverkehrs um 27 Prozent erhöhen würde, wenn das Bezahlen einfacher wäre. 47 Prozent sagen, dass die Notwendigkeit, verschiedene Fahrkarten für verschiedene Verkehrsmittel zu besorgen, ein Problem darstellt.1

Die Veröffentlichung des Visa SAM baut auf Visas Erfahrungen damit auf, Nahverkehrsbetreiber weltweit dabei zu unterstützen, die beste und kosteneffektivste Möglichkeit zu finden, dem zunehmenden Druck auf ihre bestehende Infrastruktur gerecht zu werden und gleichzeitig in die Technologien zu investieren, die für sie in Zukunft nützlich sein werden. Allein im vergangenen Jahr hat Visa zur Einführung von kontaktlosen Lösungen in 20 Städten in zwölf Ländern beigetragen. Derzeit laufen mehr als 150 Projekte.

Visa und Planeta Informatica haben mit der Ingenico Group bei der Implementierung des Visa SAM zusammengearbeitet und damit den Start des kontaktlosen Nahverkehrs bei Metro Rio Ende April mit auf den Weg gebracht.

"Ingenico begrüßt die Einführung des neuen Visa Secure Access Module durch Planeta und Visa, mit dem auf die vorhandenen kontaktlosen Terminals von Ingenico aufgebaut wird. Das veranschaulicht die Vielfalt der Lösungen zur Deckung des Zahlungsbedarfs von Nahverkehrsbetreibern mit Zahlungsmodulen bis hin zu umfassenderen Lösungen, zu denen spezielle Gateways und Organisationsressourcen gehören", sagte Venceslas Cartier, Enterprise Retail Head Transportwesen bei der Ingenico Group. "Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Planeta und Visa, in deren Rahmen wir auch die neueste Generation von offenen Zahlungsterminals bereitstellen werden, um die Reiseoptionen für Kunden weiterhin zu verbessern."

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovationen ist ein Motor für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels über alle Geräte. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte und Mitarbeitenden sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter About Visa (Über Visa) https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html und@VisaNews

Über Planeta Informática Ltda

Planeta Informática ist seit zehn Jahren einer der branchenführenden SAM-Anbieter. Mehr als 200.000 SAM-Geräte stehen derzeit in ganz Südamerika für 30 Millionen Nutzer pro Tag bereit. Unser Ziel ist es, Lösungen anzubieten, mit denen unsere Kunden mittels modernster Technologien einen wettbewerbsrelevanten Unterschied realisieren können. Die Mission von Planeta besteht darin, mit nachhaltigen, einfachen, innovativen und effizienten Mitteln Mehrwert für seine Kunden, Mitarbeiter und Partner zu schaffen. Mehr über Planeta erfahren Sie auf http://www.planeta.inf.br/index.php/en/

Über die Ingenico Group

Die Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 ING) ist der weltweite Marktführer im Bereich nahtlose Zahlungen und liefert intelligente, bewährte, sichere Lösungen für den Handel auf allen Kanälen im Geschäft, online und mobil. Über das größte Netzwerk für Zahlungsakzeptanz liefern wir sichere Zahlungslösungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Wir sind der bewährte Partner von Weltklasse für Finanzinstitute und Einzelhändler von kleinen Händlern bis hin zu einigen der bekanntesten internationalen Marken der Welt. Mit unseren Lösungen können Händler Zahlungen vereinfachen und ihr Markenversprechen einhalten. Bleiben Sie in Kontakt mit uns: www.ingenico.com twitter.com/ingenico Weitere Fachmeinungen finden Sie in unserem Blog: blog.ingenico.com

1 "Future of Transportation Mobility in the Age of the Megacity" 2019, von Visa beauftragte Studie

