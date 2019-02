HERE Technologies, Shields und Infosys gaben heute ihre Zusammenarbeit bei einem leistungsstarken und effektiven Konzept für das Design und die Bereitstellung von 5G-Netzwerken bekannt.

Die neue Lösung, die in dieser Woche auf dem MWC vorgestellt wird, soll Mobile Network Operators (MNOs) und anderen Unternehmen helfen, bei der Planung von 5G-Funknetzen Zeit und Geld zu sparen. Laut Schätzung der Kooperationspartner können sowohl die Zeit, die für die Identifizierung des Immobilienerwerbs für kleine 5G-Zellen benötigt wird, als auch die Kosten für das HF-Design um mehr als 40 reduziert werden.

Die Lösung ist eine einzigartige Mischung verschiedener Technologien. Sie kombiniert Software für maschinelles Lernen und ein Service-Delivery-Framework von Infosys, Know-how im Design von HF- und C-RAN-Netzen (Cloud-Funkzugangsnetze) von Shields und umfangreiche, präzise, skalierbare 3D-Datensätze, die aus terrestrischem LiDAR und anderen Fernerkundungsdaten von HERE stammen.

Das Know-how von HERE in der Extraktion von Merkmalen und 3D-Derivatobjekten, wie beispielsweise Masten, Bäume, Geländemodelle und Gebäude, sorgt für nie gekannte Präzision bei der HF-Planung von 5G mmWave-Netzwerken, die die Genauigkeit konventioneller GIS-Daten bei weitem übertrifft.

Dies führt zu einer wesentlich höheren Effizienz im mmWave-HF-Planungsprozess. Eine präzisere Netzwerkplanung eliminiert die Risiken bei der Auswahl und Platzierung von Transmittern. Außerdem reduziert sie die Anzahl und Dauer physischer Standortgutachten, sodass MNOs ihre Kosten deutlich senken können. Da Aufgaben rund um das Netzwerkdesign nur noch wenige Tage in Anspruch nehmen, können MNOs schneller Upgrades durchführen, neue Geräte installieren, Kapazitäten aufstocken und flexibel auf Umgebungsveränderungen reagieren.

Michiel Verberg, Senior Manager, Strategic Partners, HERE Technologies, erklärte:

"Über das digitale 3D-Standortgutachten der gemeinschaftlichen Lösung von HERE, Infosys und Shields können zahlreiche traditionelle Laborarbeiten und zeitaufwändige Aufgaben bei der Standortauswahl für 5G-Zellen zentralisiert und erheblich reduziert werden. Die Lösung bietet eine kosteneffektive Methode zur Vereinfachung der 5G HF-Konstruktion und Netzwerkplanung. Sie beschleunigt die Inbetriebnahme nicht nur für MNOs, sondern auch für Unternehmen, die den Ausbau von 5G in Fabriken, Häfen und an anderen Standorten planen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit diesen kompetenten Partnern, wenn wir die nächste Generation der kleinzelligen Funknetzwerke im Auftrag unserer Kunden überall auf der Welt entwickeln."

Gerrit van Dijken, Chief Technology Officer bei Shields, ergänzte:

"Ich bin sehr stolz darauf, was unser Team erreicht hat. Ich glaube, diese Lösung ist die Antwort auf zahlreiche Probleme bei der HF-Planung, während die Branche mit dem Rollout des mmWave-Netzwerks beginnt, und bietet unseren Betreiberkunden erheblichen Mehrwert. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Partnerschaft mit HERE und Infosys bei der Markteinführung dieser Lösung."

Nitesh Bansal, SVP and Global Head Engineering Services, Infosys, sagte:

"Mit unserem Fokus auf beschleunigte Bereitstellung des 5G-Netzwerks führen Infosys und unsere Partner HERE und Shields neue Services für die 5G-Hochfrequenzplanung ein. Infosys arbeitet kontinuierlich am Ausbau und an der Aktualisierung neuer Lösungen, um die Markteinführungszeit für 5G-Funknetze zu verkürzen, damit sie Unternehmen überall auf der Welt zur Verfügung stehen."

Über Infosys Ltd

Infosys mit Hauptsitz in Indien gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Technologieservices und -beratung. Wir helfen Kunden in über 45 Ländern bei der Entwicklung und Durchführung von Strategien für ihre Digitalisierung. Von der technischen Konzeption bis hin zur Anwendungsbereitstellung und Geschäftsprozessverwaltung unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Probleme zu erkennen, die gelöst werden müssen - und lösen diese dann auf effektive Weise. Unser Team aus über 200.000 Entwicklern aus der ganzen Welt hebt sich von anderen durch seine Erfindungskraft, sein Wissen und seine Erfahrung ab, die wir in unterschiedlichen Branchen und Technologien in jedes einzelne unserer Projekte einfließen lassen. Bei Presseanfragen wenden Sie sich bitte an die Presseabteilung von Infosys unter: PR_Global@infosys.com

Über Shields

Shields, ein privat geführtes, 1979 gegründetes Unternehmen mit regionalen Niederlassungen in Großbritannien und Nordamerika, engagiert sich für die Optimierung von Telekombetreiber-Netzwerken durch Innovation, Qualität, Mehrwert und unübertroffenen Service. Shields unterstützt Telekombetreiber mit seiner Geräteinfrastruktur sowie technischen/Vor-Ort-Diensten. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.shields-e.com

Über HERE Technologies

HERE, das Unternehmen der Open Location Platform, ermöglicht es Menschen, Unternehmen und Städten, die Kraft des Standorts zu nutzen. Indem wir die Welt durch die Linse des Standortes verstehen, befähigen wir unsere Kunden, bessere Ergebnisse zu erzielen von der Unterstützung einer Stadt bei der Verwaltung ihrer Infrastruktur oder eines Unternehmens bei der Optimierung ihrer Anlagen bis hin zur sicheren Führung der Fahrer an ihr Ziel. Um mehr über HERE zu erfahren, einschließlich unserer neuen Generation von Cloud-basierten Location Platform Services, besuchen Sie: http://360.here.com und www.here.com

