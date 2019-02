Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag nach oben. Nach einem Start im Minus kamen im Verlauf Käufer an den Markt. Am Ende des Tages schloss der DAX 0,3 Prozent höher bei 11.541 Punkten. Dabei profitierte der Index von der BASF-Aktie, die nach einem überzeugenden Schlussquartal und einem soliden Ausblick 4,3 Prozent höher bei 67,56 Euro schloss und im Handelsverlauf zudem ein neues Jahreshoch markierte. Aber auch die Wall Street, die im Verlauf leicht ins Plus drehte, stützte die DAX-Entwicklung. Ruhig ging es am Anleihenmarkt zu, hier kamen die Renditen am langen Ende etwas zurück.

Berichtssaison liefert die Impulse.

Richtig euphorisch waren die Analysten nicht nach den Ergebnissen für 2018 der BASF. So hieß es von den Analysten der NordLB, dass die vorgelegten Zahlen weitgehend den Unternehmensprognosen entsprachen. BASF hat laut Bernstein im vierten Quartal die geringen Erwartungen übertroffen, für sie entsprach der Ausblick des Konzerns den Erwartungen.

Die Siemens-Aktie profitierte von einer Kaufempfehlung und legte um 1,6 Prozent zu. Covestro litten nach den schwachen Zahlen am Vortag unter einer Reihe negativer Analystenkommentare und gaben weitere 2,5 Prozent ab.

Ausblick von Aixtron verstimmt

Mit einem Minus von 13,5 Prozent kam die Aixtron-Aktie unter die Räder. Nach einem überzeugenden Geschäftsjahr verfehlte der Anlagenbauer beim Ausblick die Markterwartung deutlich und wurde in Folge an der Börse abgestraft. Auch bei GFT Technologies verstimmte der Ausblick. Das Geschäft mit den Großkunden bekommt das Unternehmen nicht in den Griff und hat die Mittelfristprognose gleich komplett kassiert. An der Börse schloss die Aktie, die sich innerhalb eins Jahres bereits halbiert hat, 7,1 Prozent tiefer.

Der Karrierenetzwerk-Betreiber Xing (plus 2,9 Prozent) hat das Jahr 2018 dank eines starken Wachstums im Bereich B2B E-Recruiting erfolgreich abgeschlossen. Zudem erfreute das Unternehmen die Aktionäre mit einer deutlich erhöhten Dividende.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,7 (Vortag: 71,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,24 (Vortag: 3,21) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner, 14 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.540,79 +0,31% +9,30% DAX-Future 11.530,00 +0,15% +9,05% XDAX 11.534,22 +0,56% +9,01% MDAX 24.377,46 +0,07% +12,92% TecDAX 2.617,55 -0,25% +6,83% SDAX 10.862,65 -0,41% +14,23% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,29 -11 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.