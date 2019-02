Köln (ots) - Der Kölner Rundreisespezialist Tour Vital bietet in seinen aktuellen Katalogen ein großes Europa-Programm an: Insgesamt 25 Länder werden - direkt oder im Rahmen von Kreuzfahrten - bereist, von Finnland bis Sizilien, von Portugal bis Russland. Der Reiseveranstalter liegt mit diesem Angebot nicht nur voll im Trend, sondern begeistert auch mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis: Viele Reisen sind unter 1.000 Euro, zum Teil sogar schon für 899 Euro, buchbar. Und das bei dem Qualitätsanspruch und den Inklusiv-Leistungen, die man von Tour Vital kennt. Flüge mit renommierten Airlines, zentrale 4-Sterne Hotels, durchgängig deutschsprachige Reiseleitung sowie zahlreiche Mahlzeiten, Ausflüge und Eintrittsgelder sind im genannten Preis für die acht- bis zehntägigen Reisen bereits eingeschlossen.



Zu den absoluten Topsellern gehört die einwöchige Russland-Reise "Höhepunkte russischer Kultur". Schon ab 999 Euro gibt es Flüge mit Lufthansa, Stadtrundfahrten in Moskau und St. Petersburg inklusive zahlreicher Besichtigungen und Eintrittsgelder, Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug zwischen beiden Städten und komfortable 4-Sterne-Hotels in zentraler Lage.



Ein echtes Sommer-Highlight ist die Reise "Höhepunkte Polens", bei der Tour Vital-Kunden die Kombination von acht Städten erleben können. Neben Warschau, Danzig, Breslau und Posen stehen auch Marienburg, Thorn, Gnesen und Posen auf dem Reiseplan. Lufthansa-Flüge, deutschsprachige Reiseleitung, viele Inklusivleistungen wie auch ein Orgelkonzert in Oliwa sind ab 899 Euro für eine Woche buchbar.



Eine spannende Kombination aus Tradition und Moderne bietet die brandneue Ungarn-Reise im Programm des Rundreiseveranstalters. Budapest und weitere bezaubernde Städte, eine Weinverkostung in der historischen Weinregion Villány, eine romantische Schifffahrt auf der Donau und nicht zuletzt der Plattensee und das Erlebnis Puszta sind die Höhepunkte dieser einwöchigen Rundreise. Direktflüge ab Deutschland, Mittelklasse- und 4-Sterne-Hotels in zentraler Lage, Stadtführungen und Besichtigungen sind für Gäste dieser Ungarn-intensiv-Reise im Preis von nur ab 899 Euro eingeschlossen.



Rundreisen durch zwei oder mehr Länder in zehn Tagen bietet Tour Vital unter anderem in Spanien-Portugal sowie im Baltikum an. Faszinierende Landschaften, Städte wie Madrid, León, Porto und Lissabon, der Jakobsweg und weltbekannte Weingebiete sind inklusive Lufthansa-Flügen, zahlreichen Mahlzeiten, Besichtigungen, Führungen und Weinverkostung zu einem besonders attraktiven Preis ab nur 999 Euro zu haben. Litauen, Lettland und Estland sind in der gleichen Reisezeit sogar schon ab 899 Euro buchbar. Bei dieser Baltikum-Reise hat Tour Vital besondere Höhepunkte zusammengestellt: traumhafte Städte und Kulturen, Kochkurs in Trakai, Bootsfahrt in der Kurischen Nehrung, Bernsteinmuseum in Palanga, Jûrmalas Ostseestrand. Wem die drei unterschiedlichen Nachbarländer nicht ausreichen, kann sogar noch einen Tagesausflug in die finnische Hauptstadt Helsinki unternehmen (optional).



Weitere Tour Vital-Rundreisen unter 1.000 Euro: Albanien (8 Tage, ab 899 Euro), Kroatien/Montenegro (8 Tage, ab 899 Euro) und Italien (10 Tage, ab 999 Euro).



Alle genannten Rundreisen werden mit garantierter Durchführung ab vier Personen im Katalog "Komfort Rundreisen 2019" angeboten. TOUR VITAL ist im Internet unter www.tourvital.de, telefonisch über die Hotline 0221 222 89 500 sowie im Reisebüro buchbar.



OTS: Tour Vital newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131186 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131186.rss2



Pressekontakt: PR-Agentur Kuhnig, Hedi Jansen Email tourvital@pr-kuhnig.de Beisinger Weg 33 - 45657 Recklinghausen - Tel. 0 23 61 / 48 24 95