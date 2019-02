Frankfurt (ots) - Immer deutlicher zeigt sich, dass die Frage der inneririschen Grenze nicht der alleinige Grund für die Hängepartie zwischen London und Brüssel ist. Das Problem liegt tiefer: Die Briten - genauer gesagt: die Engländer haben mit dem Brexit eine Entscheidung getroffen, deren Konsequenzen sie scheuen. Das Land hat in den zurückliegenden 100 Jahren einen Bedeutungsverlust erfahren, mit dem es nicht zurechtkommt. Ein neues, zukunftsfreudiges Selbstbild ist nicht in Sicht. Die Briten führen ein Spektakel der Selbstdemontage auf. Die verbleibenden EU27 sind da nur Statisten. Sie würden wohl einer Verlängerung der Austrittsperiode zustimmen - und warum auch nicht? Kontinentaleuropa kann aus geopolitischen Gründen kein Interesse daran haben, die Briten über die Klippe stürzen zu lassen.



