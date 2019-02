Lori Chmura, CEO von Dune Medical Devices, Hersteller des erfolgreichen MarginProbe-Geräts, wird am Dienstag, den 26. Februar um 15:15 Uhr MEZ auf der ersten Life-Sciences-Konferenz "Go For Israel" von Sachs eine Präsentation im Hilton Zürich Airport, Zürich, Schweiz, halten.

Dune Medical Devices ist ein kommerziell arbeitendes Unternehmen, das die Technologie der Gewebecharakterisierung in der chirurgischen Behandlung, Diagnose und zielgerichteten Therapie bei Brustkrebs mit seiner proprietären Radiofrequenz-Spektroskopie-Technologie (RFST) revolutioniert. Das erste kommerzielle Produkt von Dune, MarginProbe, wird in 70 Kliniken und über 18.000 Operationssälen in den USA und Israel routinemäßig kommerziell genutzt und kann erwiesenermaßen positive Margen während brusterhaltender Operationen ermitteln. Chirurgen können damit zusätzliche mikroskopische Rückstände von Krebs sofort entfernen und so die Notwendigkeit erneuter Operationen reduzieren. In Großbritannien führt der NHS gerade eine randomisierte, kontrollierte Studie in zehn Zentren durch. In Israel wird MarginProbe dagegen bereits bei 22 aller Lumpektomie-Operationen verwendet.

Dune tritt jetzt in eine Phase des kommerziellen Wachstums und der Erweiterung seiner RFST-Plattform ein, um RFST-Daten als einzigartigen Gewebe-Biomarker zu etablieren. Dieser liefert Informationen, die molekulare (z. B. genomische) Biomarker für die Auswahl einer optimalen personalisierten Behandlung und für die Einführung neuer Therapieformen ergänzen. Die Entwicklung der RFST-Plattform wird teilweise durch die Förderung im Rahmen von Horizon 2020 finanziert, die Dune 2016 erhalten hat.

Über Dune Medical Devices

"Stellen Sie sich vor, Sie müssen sich nicht fragen: Haben wir alles entfernt?"

Bei Dune Medical Devices geht es uns darum, die Besorgnis zu reduzieren, die das Warten auf Ergebnisse der Pathologie für einen Patienten und seine Familie mit sich bringt. Mit unseren Lösungen, die auf einer einmaligen RF-Spektroskopie-Plattform entwickelt werden, kann auf Grundlage elektromagnetischer Eigenschaften kanzeröses von gesundem Gewebe unterschieden werden. Patienten und Ärzte können damit die Frage beantworten: "Haben wir alles entfernt?" Weitere Informationen: dunemedical.com

