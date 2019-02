IDEMIA, der globale Marktführer im Bereich Augmented Identity, gab heute eine Partnerschaft mit MobileIron, der sicheren Grundlage für modernes Arbeiten, bekannt. Mit dieser Partnerschaft soll das Konnektivitätsmanagement auf Unternehmenskunden von MobileIron ausgeweitet werden, die eSIM-fähige Windows-Geräte einsetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190226006012/de/

(Photo: Business Wire)

Durch den stetigen Zuwachs eSIM-fähiger Geräte genießen die Verbraucher heute die Freiheit und Flexibilität, über eine Vielzahl verschiedener Geräte in Verbindung zu bleiben. Mitarbeiter von Unternehmen können dadurch produktiver und direkter mit ihrem Unternehmen vernetzt arbeiten als je zuvor.

Microsoft kündigte auf der WinHEC 2018 die Unterstützung für eSIM in Windows 10 an. Seitdem bringen immer mehr OEM-Hersteller Tablets und PCs mit eingebetteten SIMs für Endverbraucher auf den Markt. Der Unternehmenskundenmarkt bringt jedoch besondere Herausforderungen mit sich, an deren Lösung Microsoft, MobileIron und IDEMIA arbeiten.

Typischerweise liegt die Verantwortung für die Verwaltung von eSIM-Profilen und Mobilfunkverbindungen in den Unternehmen bei den IT-Abteilungen, von denen viele eine UEM-Plattform (Unified Endpoint Management) oder eine MDM-Plattform (Mobile Device Management) nutzen.

IDEMIA und MobileIron gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um die UEM-/MDM-Plattformen von MobileIron mit Funktionen für das eSIM- und Konnektivitätsmanagement auszustatten. Der IDEMIA Smart Connect Hub lässt sich in Systeme von Mobilfunknetzbetreibern integrieren und ermöglicht die Kontrolle über die eSIM-Profile und die zugehörigen Mobilfunkverträge innerhalb der MobileIron-Portale. Zu den verfügbaren Funktionen zählen das Anzeigen und Auswählen von Verträgen, die Profilbereitstellung und -aktivierung im Netzwerk des Mobilfunknetzbetreibers, die Zuweisung sowie die erneute Zuweisung von Profilen zu Geräten und viele weitere Möglichkeiten.

"Microsoft stand bei der Schaffung nahtloser Benutzerfreundlichkeit beim Umgang mit modernen Geräten schon immer an vorderster Front", so Brian Foster, Senior Vice President des Bereichs Product Management von MobileIron. "Wir freuen uns, mit Microsoft und IDEMIA zusammenzuarbeiten, um die Vorteile des eSIM-Konnektivitätsmanagements auf unsere UEM-Lösung und letztlich auf unsere Kunden auszudehnen."

IDEMIA prognostiziert, dass ab dem Jahr 2025 jährlich ca. 1,4 Milliarden eSIM-Geräte für den Privatkundenmarkt (Smartphones, Notebooks, Tablets und Wearables) ausgeliefert werden. Für Mobilfunkbetreiber, die Marktanteile hinzugewinnen möchten, ist ein robustes, flexibles System, das eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten unterstützt, darunter auch eSIM für Unternehmen, von zentraler Bedeutung.

"Microsoft und IDEMIA kooperieren, um es den Mobilfunkbetreibern zu erleichtern, den wachsenden Unternehmenskundenmarkt zu erschließen und die Vorteile der nahtlosen Benutzerfreundlichkeit zu nutzen, die eSIM bietet. Der IDEMIA Smart Connect Hub vereinfacht die Integrationsarbeit zwischen allen Beteiligten und ermöglicht es einem breiteren Ökosystem, diese neue Technologie zu nutzen", so Erin Chapple, Corporate Vice President des Bereichs Platforms Engineering von Microsoft Corporation.

Die Smart Connect Plattform von IDEMIA ist netzwerk- und herstellerunabhängig. Die Fähigkeit zur Anpassung an die heutigen und auch an die zukünftigen Anforderungen der Mobilfunkbetreiber genoss bei der Entwicklung Priorität. Smart Connect ist eine Komplettlösung für das eSIM-Lebenszyklus-Management und enthält einen Subscription Manager (SM-DP+), einen Berechtigungsserver und einen Orchestration Hub.

"Bei IDEMIA verstehen wir die Herausforderungen, vor denen Mobilfunkbetreiber beim Support von eSIM stehen, sehr gut", so Emir Aboulhosn, Vice President der Bereiche Digital Domains Connectivity und IoT Security von IDEMIA. "Wir entwickeln gezielt ein Portfolio von Konnektivitätslösungen, die sich an die Bedürfnisse der Betreiber anpassen. Die Betreiber müssen sich also nicht an ein vordefiniertes Produkt anpassen. Unser Smart Connect Hub wurde speziell entwickelt, um die Bereitstellung und Aktivierung von eSIM-Profilen in den Netzen der Betreiber zu ermöglichen, ohne dass diese ihre bestehenden Systeme überarbeiten müssen. Das vereinfacht die Unterstützung von eSIM für Unternehmen und von künftigen Einsatzmöglichkeiten erheblich.

Besuchen Sie IDEMIA auf dem Mobile World Congress, der von 25. bis 28 Februar in Barcelona stattfindet, an Stand 6H30. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://mwc.idemia.com

Über IDEMIA

IDEMIA, der globale Marktführer im Bereich Augmented Identity, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, die es Bürgern und Benutzern gleichermaßen ermöglicht, ihre täglichen wichtigen Aktivitäten (wie etwa zu zahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen) sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt durchzuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity eine Identität, die Privatheit und Vertrauen sicherstellt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir eines unserer wertvollsten Güter bewerten, produzieren, nutzen und schützen unsere Identität für Personen und auch Objekte, wann immer und wo immer Sicherheit von Bedeutung ist. Wir sorgen für Augmented Identity für internationale Kunden aus den Bereichen Finanzwesen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IdD.

Mit Erlösen von fast 3 Mrd. US-Dollar und 13.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie uns auf Twitter unter @IDEMIAGroup

Über MobileIron

MobileIron bietet die sichere Grundlage für modernes Arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobileiron.com

Über Microsoft:

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ist die führende Plattform und das führende Produktivitätsunternehmen für die "mobile-first", "cloud-first" Welt. Seine Mission ist es, jede Person und jede Organisation auf dem Planeten zu unterstützen, mehr zu erzielen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190226006012/de/

Contacts:

PR-Agentur von IDEMIA:

Havas Paris

Hanna Sebbah

idemia@havas.com