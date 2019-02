Das Ethisphere Institute, das im Bereich der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftsmethoden die führende Instanz ist, hat Rockwell Automation zu einem der weltweit ethischsten Unternehmen 2019 (World's Most Ethical Companies) ernannt.

Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, wurde vom Ethisphere Institute als eines der weltweit ethischsten Unternehmen 2019 ausgezeichnet. Rockwell Automation, das im elften Jahr in Folge vom Ethisphere Institute ausgezeichnet wurde, befindet sich auf der renommierten Liste von 128 internationalen Unternehmen, die deutlich zeigen, wie sie aktiv zur Verbesserung von Gemeinschaften beitragen, kompetente und emanzipierte Arbeitskräfte entwickeln sowie eine Unternehmenskultur festigen, deren Schwerpunkt auf Ethik und Zielstrebigkeit liegt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190226006023/de/

Rockwell Automation 2018 Corporate Social Responsibility Report (Graphic: Business Wire)

"Unser Ruf für Integrität beruht auf den Entscheidungen, die wir täglich fällen, und ich bin stolz, dass unser Engagement für Ethik erneut von Ethisphere anerkannt wurde", so Blake Moret, Vorsitzender und CEO von Rockwell Automation. "Der Wert, den wir Integrität zuschreiben, zählt zu unseren geschäftlichen Grundvoraussetzungen, die uns helfen, großartige Kunden, Mitarbeiter und Partner zu gewinnen."

"Heutzutage setzen Mitarbeiter, Investoren und Stakeholder besonderes Vertrauen in Unternehmen, um bei gesellschaftlichen Fragen eine führende Rolle zu spielen. Unternehmen, die auf lange Sicht eine zweckgebundene Strategie verfolgen, sind nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch langlebig", so Timothy Erblich, Chief Executive Officer von Ethisphere. "Ich gratuliere dem gesamten Team von Rockwell Automation zum Verdienst dieser Auszeichnung."

Rockwell Automation hat heute außerdem bekannt gegeben, dass sein Bericht zur unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung für das Jahr 2018 (Corporate Responsibility Report) verfügbar ist. Der Bericht beschreibt unseren Ansatz für unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit, einschließlich unserer Kultur von Integrität sowie unserer ethischen Geschäftspraktiken. Wir freuen uns, unseren Ansatz für nachhaltige Kundenbindung, ein nachhaltiges Unternehmen und eine nachhaltige Gemeinschaft teilen zu dürfen.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, sorgt für mehr Ertrag bei seinen Kunden und für eine nachhaltigere Welt. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 23.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

Über das Ethisphere Institute

Das Ethisphere Institute ist weltweit führend bei der Festlegung und Weiterentwicklung der Standards für ethische Geschäftspraktiken, die Unternehmenscharakter, Marktvertrauen und Geschäftserfolg stärken. Ethisphere verfügt über tiefgreifende Fachkenntnis in Bezug auf das Messen und Festlegen ethischer Grundnormen mithilfe datenbasierter Informationen, mit denen Unternehmen den Unternehmenscharakter verbessern und die Kultur messen und verbessern können. Ethisphere würdigt durch die Auszeichnung der ethischsten Unternehmen der Welt herausragende Leistungen und unterstützt Branchenexperten mit der Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Weitere Informationen über Ethisphere finden Sie unter https://ethisphere.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190226006023/de/

Contacts:

Medienkontakt für Rockwell Automation

Darice Brown

+1 (414) 382-4852

dlbrown@ra.rockwell.com

Medienkontakt für Ethisphere

Clea Nabozny

+1 (480) 397-2658

clea.nabozny@ethisphere.com