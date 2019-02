Der Arca Oil Index arbeitet sich bereits seit geraumer Zeit an einem eminent wichtigen Widerstand ab. Vielversprechende Versuche, diesen Widerstand final auszuhebeln, scheiterten am Ende, weil sich der Index im Anschluss nicht signifikant von ihm lösen konnte. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 10.02. hat sich also nicht sonderlich viel getan. Rückblick. Bereits in der Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...