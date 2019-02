Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Absen (SZSE: 300389), ein weltweit führender LED-Exporteur, präsentiert im Rahmen seiner Kampagne Fine Pixel Generation vom 3. bis 6. März 2019 auf der International Signs and LED Exhibition (ISLE 2019), Asiens größter Zeichen- und LED-Ausstellung im Kanton Fair Complex in Guangzhou China, seine neue Produktreihe mit kleinem Pixelabstand (NPP). Die Produkte von Absen werden auf dem Stand 9.2B-01 ausgestellt.



Die neue Aries-Serie von Absen (einschließlich des AX1.5 mit einem Pixelabstand von 1,5 mm) und die CR-Serie (einschließlich des CR0.9 mit einem Pixelabstand von 0,9 mm) bieten die fünffache Stärke herkömmlicher LED-Bildschirme und verbrauchen gleichzeitig 20% weniger Strom.



- Die Aries-Serie ermöglicht eine viel breitere Farbpalette und ist gleichzeitig sehr robust, um die wachsende Nachfrage nach LEDs mit einem Finepitch von 2 mm bei Veranstaltungen wie Auto-Shows, Produkteinführungen, Meetings und TV-Liveübertragungen zu decken. Sie eignet sich auch ideal für Festinstallationen. - Das Modell CR0.9 eignet sich ideal für Unternehmens- und Kontrollraumbereiche mit echtem Pixel-zu-Pixel-HD in 4K und 8K, während es dank der CrystalView-Technologie hohe Graustufen selbst bei niedrigen Helligkeitswerten erreicht. - Absen stellt auch die Absenicon vor - eine All-in-One-Display-Lösung, die speziell für Besprechungsräume, Veranstaltungsräume und Hörsäle entwickelt wurde und in 5 verschiedenen Größen von 110" bis 220" inklusive 4K-Kompatibilität erhältlich ist. - Die Besucher der ISLE 2019 können auch die bestehenden Produkte von Absen sehen, darunter die führende Mietserie Polaris, die N-Plus-Serie für Einzelhandels- und Unternehmensanwendungen sowie das Kassettenmodell für Außen- und Verkehrswerbung.



Informationen zu ISLE



Die International Signs & LED Exhibition (ISLE) ist eine Premium-Business-Plattform für die Schilder- und LED-Industrie, die jedes Jahr in der Provinz Guangdong, China, stattfindet. Mit der größten Ausstellungsfläche in Asien erstreckt sich ISLE über mehr als 100.000 Quadratmeter und ist Gastgeber für über 1.800 Aussteller. Darüber hinaus führt ISLE während der Veranstaltung eine Reihe von Workshops und Seminaren zur Displaytechnologie und Beschilderung von Anwendungen durch.



http://www.isle.org.cn



Informationen zu Absen



Die 2001 gegründete Absen Optoelectronic Co. Ltd (Absen) ist ein chinesischer Hersteller von hochwertigen LED-Display-Lösungen. Absen mit Hauptsitz und Börsennotierung in Shenzhen (SZSE: 300389) ist bekannt für seine globale Präsenz, seine Full-Service-Fähigkeit und seine hochwertigen Produkte für Live-Events, Rundfunk und Verleih. Mit 1.500 Mitarbeitern ist Absen in über 120 Ländern vertreten und hat maßgeblich zum Erfolg von bisher über 30.000 Projekten und Installationen weltweit beigetragen.



Web: https://www.absen.com



