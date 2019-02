CHICAGO (USA), Feb. 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweite Nachfrage nach Stevia steigt, da Getränke- und Lebensmittelunternehmen den pflanzlichen, kalorienfreien Süßstoff zunehmend verwenden. Im vergangenen Jahr hat PureCircle (LSE: PURE) angekündigt, dass das Unternehmen seine Kapazitäten für die kostengünstige Belieferung seiner Kunden mit Stevia-Süßstoffen der neuen Generation wie Reb M erheblich erweitert hat. Nun hat das Unternehmen -- der führende Produzent und Innovator im Bereich der Stevia-Süßstoffe -- seine Belegschaft erweitert, um seine Reichweite zu vergrößern und seinen überlegenen Kundendienst und technischen Service aufrechtzuerhalten.



Im Rahmen dieser Expansion hat das Unternehmen drei neue Vice Presidents eingestellt:

Aymeric De Gantes wird Vice President of Business Development. Er wird sich darauf konzentrieren, den Verkauf von Stevia-Geschmacksstoffen auszuweiten. Zuletzt war er in verschiedenen Funktionen für Naturex Inc. tätig, einem führenden Unternehmen für Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis, darunter als Global Director und als Sales and Business Development Director.

Catalina Reachi Simon wird Regional Vice President of North Latin America Sales. Sie hat Erfahrung in der Leitung von Geschäftsteams und war zuletzt als General Manager für Mexiko, Mittelamerika und Kolumbien bei Roha Sciences tätig, einem Unternehmen, das Zutaten für die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie herstellt und verkauft.

Chris Tower wird Regional Vice President of North American Sales. Er verfügt über große Erfahrung und Sachkenntnis im Bereich der Inhaltsstoffe. Er war zuvor Gründungspräsident und CEO von Layn USA, Inc., einem führenden Anbieter von natürlichen Inhaltsstoffen, unter anderem Süßstoffen, Aromen und Pflanzenstoffen.

Diese neuen Führungskräfte sind Chief Commercial Officer Stéphane Ducroux unterstellt, der 2018 zum Unternehmen kam .

Über diese drei neuen Vice Presidents hinaus hat das Unternehmen seine globalen und regionalen Teams um zusätzliche Mitglieder erweitert, deren Kosten durch interne Effizienzeinsparungen ausgeglichen werden.

Das Unternehmen hat Dave Gallagher und Ken Horn auch zu Vice Presidents of Global Key Accounts befördert. Gallagher und Horn leiten den Verkauf an einige der wichtigsten globalen Kunden des Unternehmens und sind Experten für die Produkte des Unternehmens und deren Anwendung.

Maga Malsagov, CEO von PureCircle, kommentierte diese Änderungen wie folgt:

"Diese Schritte werden es uns ermöglichen, die Wachstumschancen, die durch unsere Innovation und die steigende Nachfrage nach Stevia-Inhaltsstoffen der neuen Generation geschaffen werden, noch besser zu nutzen. Als weltweiter Marktführer in Stevia können wir Top-Talente für unser Wachstum gewinnen und wir begrüßen die neuen Mitarbeiter im PureCircle-Team."

Zum Hintergrund: Die Geschichte von Stevia entwickelt sich weiter. Vor nicht allzu langer Zeit wurde es als ein aus einem einzelnen Inhaltsstoff bestehendes kalorienfreies Süßungsmittel auf Pflanzenbasis betrachtet, das in einigen Getränke- und Lebensmittelanwendungen gut funktionierte. Heute bieten wir eine Reihe von Süßstoffen der nächsten Generation aus Steviablättern an, einschließlich Reb M und D, die gut schmecken und in verschiedenen Kategorien gut funktionieren. Diese Süßstoffe helfen Getränke- und Lebensmittelunternehmen dabei, ihr Angebot an kalorienfreien und kalorienarmen Produkten zu erhöhen, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen.

Die jüngsten Fortschritte ermöglichen es PureCircle nun, die Produktion der Stevia-Süßstoffe der nächsten Generation - wie Reb M und Reb D -, die dem Geschmack von Zucker am ähnlichsten sind und von Getränke- und Lebensmittelunternehmen am meisten nachgefragt werden, signifikant zu steigern. Dies bedeutet, dass PureCircle Stevia-Süßstoffe in der Menge liefern kann, die die Kunden benötigen, um Stevia auf breiterer Basis - und dies auch kostengünstig für sie tun kann.

Darüber hinaus erweitert PureCircle als Ergebnis seiner Innovation sein Angebot und wird nicht nur Stevia-Süßstoffe, sondern auch Eiweiß-, Faser- und antioxidative Inhaltsstoffe aus der Stevia-Pflanze vertreiben.

Medienanfragen bitte an:

Carolyn Clark, Head of Global Marketing

E-Mail: Carolyn.clark@purecircle.com Telefon: +1 (630) 517 0812

Jackson Pillow, Media Relations Manager

E-Mail: Jackson.pillow@purecircle.com Telefon: +1 (630) 256 8394

Über PureCircle

PureCircle ist das einzige Unternehmen, das fortschrittliche Forschung und Entwicklung mit voller vertikaler Integration vom Landwirtschaftsbetrieb bis hin zu hochwertigen, wohlschmeckenden, innovativen Stevia-Süßstoffen kombiniert.

Das Unternehmen arbeitet mit Landwirten zusammen, die die Stevia-Pflanzen anbauen, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern, die ihre kalorienarmen und kalorienfreien Formulierungen mit einem Süßungsmittel aus Pflanzen verbessern wollen.

PureCircle wird weiterhin führend in Forschung, Entwicklung und Innovation sein, ein wachsendes Angebot an verschiedenen Arten von Stevia-Süßstoffen mit zuckerähnlichem Geschmack unter Verwendung aller notwendigen und geeigneten Produktionsmethoden herstellen und ein Ressourcen- und Innovationspartner für Lebensmittel- und Getränkehersteller sein.

Die Stevia-Geschmacksveränderer von PureCircle arbeiten in Synergie mit Süßstoffen, um den Geschmack, das Mundgefühl und den Kaloriengehalt zu verbessern und die Kosteneffektivität von Getränken und Lebensmitteln zu verbessern.

PureCircle wurde 2002 gegründet und investiert kontinuierlich in bahnbrechende Forschung und Entwicklung. Derzeit verfügt PureCircle über mehr als 130 Patente mit Bezug auf Stevia und mehr als 250 weltweit angemeldete Patente.

PureCircle hat Niederlassungen auf der ganzen Welt mit Hauptsitz in Chicago, Illinois (USA).

Um der wachsenden Nachfrage nach Stevia-Süßstoffen gerecht zu werden, baut PureCircle seine Lieferkapazitäten schnell aus. Im März 2017 wurde der Ausbau der Anlage für Stevia-Extrakt in Malaysia abgeschlossen, wodurch die Kapazitäten für die Lieferung der neueren und wohlschmeckenden Spezial-Stevia-Süßstoffe erhöht werden und die Kunden einen immer höheren Wert erhalten.

Die Aktien von PureCircle sind am Hauptmarkt der London Stock Exchange notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.purecircle.com (http://www.purecircle.com/)

Über Stevia