Kanzlerin Angela Merkel sieht mit Blick vor allem auf den Aufstieg Chinas grundlegende Veränderungen in der Weltwirtschaft und hat sich für eine europäische Industriestrategie ausgesprochen. Europa müsse sich über Wettbewerbspolitik neue Gedanken machen, sagte Merkel am Dienstagabend in Berlin. "Wir kommen mit dem, was wir da vor 10, 20 Jahren erarbeitet haben, nicht mehr einfach hin."

Merkel war Gast bei einem Festakt - Siemens -Chef Joe Kaser übernahm den Vorsitz an der Spitze des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft vom früheren Voith-Chef Hubert Lienhard.

Die Kanzlerin sagte, die Bedeutung Asiens werde weiter zunehmen, die Region werde eine überragende Rolle im 21. Jahrhundert spielen. "Wir spüren ja auch alle, dass sich im Augenblick tektonische Verschiebungen ergeben."

In vielen Ländern Asiens gebe es eine langfristige, strategische Planung, sagte Merkel. Dieser Entwicklung könne sich Europa nicht vollständig entwinden. Sie begrüßte, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Industriestrategie vorgelegt habe, über die man im Detail diskutieren könne. Dabei sei Innovationsfähigkeit das "A und O". Altmaier will eine aktivere Industriepolitik mit einer stärkeren Rolle des Staates. Deutschland und Frankreich wollen nun eine gemeinsame Strategie vorlegen./hoe/DP/he

