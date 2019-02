blockescence plc: Mehrheitliche Übernahme der ReachHero GmbH DGAP-Ad-hoc: blockescence plc / Schlagwort(e): Firmenübernahme blockescence plc: Mehrheitliche Übernahme der ReachHero GmbH 26.02.2019 / 21:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 26. Februar 2019 blockescence plc: Mehrheitliche Übernahme der ReachHero GmbH Valletta, 26. Februar 2019: blockescence plc (WKN: MT0000580101; Symbol: BCK, "blockescence") übernimmt erfolgreich 67,4 % der Anteile an dem Influencer und Social Media Spezialisten ReachHero GmbH. ReachHero verfügt über eine in Europa führende Plattformlösung für Influencer und Advertiser. Nach den Akquisitionen der Mediakraft Gruppe und der adspree media GmbH durch die Gamigo AG -eine Portfoliogesellschaft der Blockescence- ergänzt somit ein weiteres Medien-Asset das Unternehmensportfolio im B2B-Bereich. Die Kaufpreiszahlung wird durch neu auszugebende Aktien der blockescence plc und durch eine Barkomponente bestritten. Dabei wird die Anzahl der Aktien im Rahmen etwaiger Kaufpreisanpassungen entsprechend festgelegt. Die neuen Aktien werden einer Lock-up-Frist von sechs bzw zwölf Monaten unterliegen. Die Gründer werden an der ReachHero beteiligt bleiben und das Unternehmen auch weiterhin managen. Die ReachHero-Akquisition soll 2019 auf Ebene der blockescence Gruppe zu einem zusätzlichen Umsatzbeitrag im mittleren, einstelligen Millionen-Euro-Bereich führen. Dabei wird für 2019 ein positives EBITDA erwartet, welches durch Synergien mit den ebenfalls zur Gruppe gehörenden Medien- und Gaming-Firmen gestärkt wird. Der Kaufpreis bewegt sich im mittlerem einstelligem Millionenbereich plus earn out. Über die genaue Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über blockescence plc: blockescence ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine Buy, Build & Sell Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in konsolidierenden TMT-Sektoren konzentriert. Die blockescence Portfoliounternehmen wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt um USPs und Effizienzverbesserungen innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein Beispiel ist die Implementierung und der Roll-Out der Distributed-Ledger-Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie), um Wettbewerbsvorteile in den Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland und ist gelistet an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Tel. +49(0) 69/905505-52 Email: investor.relations@blockescence.com Emittent blockescence plc St. Christopher Street 168 Valletta VLT 1467 Malta Email: info@blockescence.com Web-Page: www.blockescence.com 26.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: blockescence plc St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta Malta Telefon: +356 21 22 7553 Fax: +356 21 22 7667 E-Mail: info@blockescence.com Internet: www.blockescence.com ISIN: MT0000580101 WKN: A1JGT0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board); Malta Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781485 26.02.2019 CET/CEST ISIN MT0000580101 AXC0360 2019-02-26/21:41