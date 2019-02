ANDOVER, MA, Inc. (Nasdaq: CASA), ein führender Anbieter konvergierter Breitbandinfrastruktur-Technologielösungen für Mobil-, Kabel- und Festnetze, hat heute sein neues CBRS-Portfolio (U.S. Citizens Broadband Radio Service) von Lösungen im Bereich der Radio Access-Netzwerke (RAN) angekündigt. Das neue CBRS-Portfolio ermöglicht Mobilfunkanbietern eine kostengünstige Erweiterung der Reichweite und Kapazität ihrer Drahtlosdienste in stark frequentierten Bereichen.



Die bevorstehende Freigabe eines gemeinsamen Frequenzspektrums von 150 MHz im 3,5-GHz-CBRS-Band eröffnet Mobilfunkanbietern neue Möglichkeiten, den drahtlosen Breitbandzugang zu erhöhen und die Abdeckung in den USA zu verbessern. Mit zunehmendem Datenverkehr bietet dieser gemeinsame, koordinierte Ansatz für das Frequenzmanagement Kommunikationsdienstanbietern eine kostengünstige Möglichkeit, ihre Netzwerkkapazität zu erhöhen und gleichzeitig neue umsatzgenerierende Dienste einzuführen. Darüber hinaus bietet CBRS Kabelnetzbetreibern die Möglichkeit, eine eigene drahtlose Breitbandabdeckung auf den Markt zu bringen, wodurch die Kosten für den drahtlosen Zugang reduziert werden. CBRS ermöglicht vielfältige Anwendungsbereiche, von ortsfester Drahtloskommunikation, mobilen Breitbandlösungen, Backhaul-Transport- und Neutral Host-Lösungen, privatem LTE bis hin zum Industriellen Internet der Dinge, die neue Möglichkeiten für Mobilfunk-, Kabel- und Festnetzanbieter schaffen.

"Das Versprechen von CBRS eröffnet unserer Branche aufregende Möglichkeiten, neue Anwendungen bereitzustellen und ein phantasievolles Benutzererlebnis zu bieten", sagte Jerry Guo, CEO von Casa Systems. "Das CBRS-Portfolio von Casa ermöglicht es bestehenden Mobilfunkanbietern und neuen Spielern in der Mobilfunkbranche, in diesem neuen Spektrum mitzuhalten und zu innovieren."

Unser Portfolio von CBRS-Lösungen

Das CBRS-Portfolio von Casa ist eine End-to-End-Lösung, die Folgendes umfasst:

Apex RAN

Apex-Strand - Eine Mikrozelle für den Außenbereich, die die Energie-, Backhaul- und Standortprobleme löst, die seit vielen Jahren bei in großem Umfang eingesetzten kleinen Zellen vorgeherrscht haben. Durch die Verwendung des Kabelstrangs kann ein Small-Cell-Backhaul mit DOCSIS oder PON unterstützt werden, während die Hybrid Fiber Coax (HFC)-Anlage Strom liefert. Mit dem Apex-Strand können Mobilfunkanbieter CBRS extrem schnell einführen.

Apex Enterprise - Eine an der Wand oder Decke montierte kleine Zelle mit hoher Kapazität, die die Anforderungen von mittleren und großen Unternehmen erfüllt. Mit ihrer höheren Leistung und ihrem höheren Durchsatz ist sie die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Umgebungen mit hoher Nutzung, von Büros über Einkaufszentren bis zu Universitätsgeländen.

Kernlösungen der Axyom Software Plattform

Axyom vEPC - VNFs mit geringerem Platzbedarf, die in einem Rechenzentrum bereitgestellt werden können, dem Rand bei MEC-Anwendungen (Multi Access Edge Computing mit niedriger Latenzzeit) und lokal im Fall von privatem LTE.

Axyom-Sicherheitslösungen: SeGW und ePDG - eine Hochleistungslösung, die kompromisslose Sicherheit für kleine Zellen bietet, die in physisch nicht sicheren Umgebungen eingesetzt werden, und für VoWiFi-Abonnenten, die über nicht vertrauenswürdiges WLAN auf den EPC zugreifen.

Axyom Cellular IoT-Core (C-SGN) - unterstützt die Zunahme des IoT-Verkehrs und ermöglicht neue Arten des IoT-Verkehrs wie NB-IoT und Cat-M1.

Axyom Element Management System (AeMS) - eine einheitliche, herstellerunabhängige, offene Verwaltungslösung, die die Implementierung und Verwaltung von kleinen Zellen effizienter macht.

Axyom HeNB-GW - bietet die Aggregation von Steuerungs- und Nutzerebenenverkehr sowie von Funktionen, die zum Verwalten tausender kleiner Zellen erforderlich sind.

Darüber hinaus ist Casa eine Partnerschaft mit Federated Wireless eingegangen, um den Spectrum Controller des Unternehmens für Spectrum Access System (SAS)-Dienste und -Tests zu nutzen. Diese Partnerschaft unterstützt wichtige CBRS-Frequenznutzungsanforderungen.

Hauptvorteile von CBRS

Niedrigere Netzbetriebskosten mit erhöhter Abdeckung und Kapazität

Mobilfunkanbieter suchen ständig nach Möglichkeiten, durch größere Abdeckung und Kapazitäten neue Dienste zu ermöglichen, eine qualitativ hochwertige Erfahrung zu bieten und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu bleiben. Anbieter können einen lizenzierten Frequenzbereich mit dem CBRS-Band kombinieren, um die Kapazität zu erhöhen und hohe Kapazitäten bei niedrigeren Kosten pro Bit bereitzustellen. Ebenso ermöglicht CBRS Kabelnetzbetreibern, eigene drahtlose Netzwerke aufzubauen und mobilen Datenverkehr in ihre eigenen Netzwerke zu übertragen, anstatt MVNO-Gebühren zu zahlen.

Neue Möglichkeiten für ortsfeste Drahtloskommunikation

CBRS eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen, die ortsfeste Drahtloskommunikation einsetzen, insbesondere in ländlichen Gebieten. Das Fehlen von Frequenzbereichen hat die Fähigkeit von Festnetzanbietern eingeschränkt, Breitbanddienste in entlegenen Gebieten bereitzustellen. Der Zugang zum CBRS-Frequenzbereich könnte dieses Paradigma ändern. Darüber hinaus können Mobilfunkanbieter mit der Apex-Lösung von Casa nun Unternehmens- und Privatkunden Breitbandzugänge von 10-300 Mbps bereitstellen.

Neue Geschäftsmodelle und Anwendungen

CBRS schafft neue, wegweisende Geschäftsmodelle und Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Kommunikationsstrategien zu verbessern. Mit der privaten LTE-Lösung von Casa können Unternehmen genauso einfach wie über WLAN geschäftskritische Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit erfordern, über ein sicheres, hochleistungsfähiges privates LTE-Netzwerk bereitstellen.

Verfügbarkeit

Das CBRS-Portfolio von Casa befindet sich derzeit in aktiven Tests. Auf dem diesjährigen Mobile World Congress (Halle 3, Stand 3B10) in Barcelona, Spanien, wird die komplette CBRS-Produktlinie von Casa präsentiert.

