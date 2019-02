Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -



Der diesjährige Wettbewerb hat das Finden neuer Energielösungen für die Forschung und Entwicklung im Bereich Förder- und Aushubmaschinen zum Thema, wobei besonderes Augenmerk auf hocheffiziente Lösungen für die Montage von Flügelrädern in großer Höhe und von Designlösungen für kleine multifunktionale Aushubmaschinen mit umweltfreundlichem Antrieb gelegt wird.



Bei dem Wettbewerb wurden kreative Lösungen von fast 800 Einzelpersonen, Teams und Organisationen aus acht Ländern und Regionen, darunter aus dem chinesischen Festland, Macau, Kanada, Brasilien, der Tschechischen Republik, der Türkei, aus Bangladesch und Russland eingereicht.



Zwei Expertengremien von XCMG entwickelten zwei Bewertungspläne, um die ausgezeichneten Beiträge auszuwählen und die Finalisten mit Fokus auf die innovativen Bemühungen und die Umsetzbarkeit der Projekten auszuwählen. Die Jurys werden die Finalisten auch dahingehend beraten, wie sie die Lösungen unter realen Baubedingungen funktionstüchtig umsetzen können.



"Es ist erwähnenswert, dass sich der "XCMG Cup" stark auf die Anwendung der eingereichten Projekte konzentriert, da viele Konzepte und kreative Ideen aus dem vorherigen Wettbewerb bereits in Produktdesign und -entwicklung umgesetzt wurden", sagte Ren Huaibei, Leiter des XMCG-Environment Technology-Technikzentrums.



Das kompakte, geräuscharme, Hochleistungsventilatorprojekt aus dem ersten "XCMG Cup" wurde beispielsweise bereits von XCMG in Serie hergestellt. Ein weiterer Erstplatzierter aus dem ersten "XCMG Cup" war ein Konzept-Kehr-LKW mit Sog, dessen Arbeitsmechanismus die Reinigungseffizienz deutlich verbessert hat.



Der Hochgeschwindigkeits-Kehr-LKW mit einem Gewicht von 8 Tonnen ist branchenweit das erste Modell, das eine Reinigungsgeschwindigkeit von 30 km/h (18,6 Meilen/Stunde) erreicht, wobei der Standard bei 10 km/h (3,2 Meilen/Stunde) liegt. Dieses Modell kann in großem Maßstab auf Autobahnen, Flughäfen, Piers und Brücken eingesetzt werden.



Der XCMG Cup ist eines der 14 wohl gewählten internationalen öffentlichen Sozialprojekte von XCMG, das das traditionelle Modell von Forschung und Entwicklung revolutioniert, indem kluge Köpfe aus der ganzen Welt dazu eingeladen werden, die Probleme der Branche in der XCMG-Cloud zu lösen, bei der es sich um einen Austauschpunkt für Branchendaten und -informationen handelt und als gemeinsames Projekt mit Aliyun betrieben wird.



Informationen zu XCMG



XCMG ist ein multinationales Unternehmen im Bereich der Fertigung schwerer Baumaschinen, das auf eine 75-jährige Geschichte zurückblickt. Aktuell belegt das Unternehmen weltweit den sechsten Rang in der Baumaschinenindustrie. Das Unternehmen exportiert in mehr als 183 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt.



