HAMBURG (Dow Jones)--Beiersdorf will für das abgelaufene Jahr trotz prozentual zweistelligen Wachstums beim Gewinn je Aktie die Dividende stabil halten.

Damit signalisiert der neue CEO Stefan De Loecker, seit Januar an der Spitze, dass er das Kapital beim Hamburger Konsumgüterkonzern mit den bekannten Marken Nivea und Tesa für die kurz zuvor angekündigten Investitions- und Wachstumspläne im Unternehmen vorhalten will. "Beiersdorf beabsichtigt sein Wachstum auch in Zukunft aus eigenen Mitteln zu finanzieren", teilte der DAX-Konzern am Dienstagabend mit.

Zudem setzte sich Beiersdorf angesichts der geplanten Steigerung bei den Investitionen - in Internationalisierung, Innovation, Digitalisierung und Mitarbeiterqualifizierung - und einer sich eintrübenden Weltkonjunktur für das laufende Geschäftsjahr niedrigere Ziele bei Umsatzwachstum und Gewinnmargen.

2019 werde "ein Jahr des Übergangs", teilte das Unternehmen mit.

Für 2018 sollen die Beiersdorf-Aktionäre 0,70 (Vorjahr. 0,70) Euro je Aktie bekommen. Der Gewinn je Aktie stieg um gut 10 Prozent auf 3,26 Euro.

Im abgelaufenen Jahr steigerte Beiersdorf den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 2,3 Prozent auf 1,113 (1,088) Milliarden Euro. Die EBIT-Marge blieb wie angekündigt stabil bei 15,4 Prozent. Nach Steuern stieg der Gewinn um knapp 10 Prozent auf 756 Millionen Euro, von 689 Millionen ein Jahr zuvor.

Beim EBIT, dem Gewinn je Aktie und der Dividende hatten die Analysten im Factset-Konsens im Schnitt etwas mehr erwartet.

Im laufenden Geschäftsjahr soll sich die EBIT-Marge auf 14,5 (15,4) Prozent verschlechtern. Hierfür nimmt das Unternehmen wegen der geplanten Investitionen Investitionen im größeren Segment Consumer eine überproportionale Verschlechterung der EBIT-Marge in Kauf.

Auch beim organischen Umsatzwachstum legt Beiersdorf im laufenden Jahr die Messlatte tiefer. Hier peilt das Unternehmen 3 bis 5 (5,4) Prozent an.

