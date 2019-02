Die Zusammenarbeit bringt für Verbraucher das Beste aus zwei Welten zusammen, um die Möglichkeiten echter Drahtlosverbindungen von 1MORE und Nubia auch Normalanwendern, die sich einen einfachen und stylischen Komfort wünschen, bereitzustellen



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - 1MORE, Inc., und Nubia Technology Co., Ltd., gaben heute bekannt, dass sie auf dem jährlichen Mobile World Congress (MWC), der vom 25.-28. Februar 2019 in Barcelona stattfindet, an einen gemeinsamen Stand, Nr. 1C40, Halle 1, Fira Gran Via, vertreten sein werden. Der MWC ist die weltweit größte Veranstaltung der Mobilbranche, auf der die neusten Innovationen und modernsten Technologien von mehr als 2.400 führenden Unternehmen versammelt sind und wo ein hochkarätiges Konferenzprogramm die Visionäre von heute zusammenbringt, um die wichtigsten Themen auszuloten, die die Branche am meisten bewegen und verändern werden. 1MORE - eine der zehn größten chinesischen Kopfhörer-Marken - ist stolz, gemeinsam mit Nubia an einem derart prestigeträchtigen Event teilnehmen und ein bahnbrechendes Produkt auf den Markt bringen zu können.



Zur Kooperation von 1MORE mit Nubia gehört der iF 2019, ein schicker, preisgekrönter True-Wireless-Kopfhörer, der mit dem Alpha von Nubia verbunden wird. Bei Letzterem handelt es sich um das weltweit erste kommerziell verfügbare Wearable-Phone mit einem flexiblen Display. Beide zusammen lösen für Verbraucher mit einem solchen schicken Gerät das Versprechen eines smarten All-in-One-Lebensgefühls ein. Der "Stylish TWS" von 1MORE bietet eine hervorragende, schlanke Ästhetik und einen außergewöhnlichen Sound, was in dieser Kombination bislang bei allen zuerst Verblüffung ausgelöst und dann für Freude gesorgt hat. Dank Bluetooth, Wifi und eSIM-Technik können Sie mit dem Alpha Texte versenden, telefonieren und ins Internet gehen, ohne dass dafür ein extra Smartphone nötig wäre. Das Alpha kann Sachen, die andere Wearables nicht können. Es verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera mit cleveren Abkürzungen über die Nutzerschnittstelle, damit Sie nie wieder einen besonderen Moment verpassen.



Der "Stylish TWS" von 1MORE steht in einer Auswahl mit dezenten Farben bereit, damit er sich perfekt in Ihren Alltag einfügt.



Dank einer edlen Erscheinung, einem wunderschönen Design und den dezenten Farben passt er zu jedem Lebensstil, und das jeden Tag. Das sogenannte NCVM-Verfahren (Non-Conductive Vacuum Metallization, nicht leitende Vakuum-Metallisierung), bei dem es sich um ein umweltfreundliches Verfahren zur Vakuumbeschichtung mithilfe von Plattierungstechnik handelt, führt nicht nur zu einem schlanken Metall-Finish, sondern auch zu einer stabilen Signalübertragung.



Eine Membran aus Titan mit Feinschliff durch einen Sound-Ingenieur, der schon mehrere Grammys gewonnen hat.



Dieser 7 mm große dynamische Lautsprecher-Driver sorgt für einen ausgeglichenen kräftigen Bass und erlaubt exzellente Klangdetails. Er erzeugt einen kristallklaren Sound in einem extrem kompakten Design, das eine noch bessere Wirkung erzielt.



Luca Bignardi ist ein viel gelobter Tonmeister aus Italien und hat im Laufe seiner Karriere bereits vier Grammy Awards gewonnen hat. Er verfügt über ein einzigartiges Musikverständnis und hat dieses Wissen und seinen Geschmack in alle Kopfhörer, die 1MORE zuletzt auf den Markt gebracht hat, mit eingebracht. Dazu gehört auch der neue stylische True-Wireless-Kopfhörer, der für einen warmen und wunderschönen Sound steht, mit der Sie die Leidenschaft der Musiker nacherleben können, deren Musik Sie gerade hören.



Egal ob bei Tag oder Nacht - ein Hörvergnügen rund um die Uhr.



Der modische True-Wireless-Kopfhörer funktioniert 6,5 Stunden konstant und zuverlässig, das Hörvergnügen kann aber auf 24 Stunden ausgedehnt werden, und zwar dank der mitgelieferten Akkuladestation, die in einer sowohl sicheren wie schlanken tragbaren Tasche steckt. Damit können Sie jederzeit Ihre Musik hören - egal wie lang der Tag ist.



Ein ergonomisches Design macht das Tragen noch angenehmer.



Die schicken True-Wireless-Kopfhörer verfügen über ein ergonomisches Design mit abgerundeten Gelenken in Form von Wassertropfen. Diese Kopfhörer sind kompakt und Sie können sie einfach in der Hand halten, womit Sie auch beim Gehen die volle Kontrolle haben. Darüber hinaus verfügen sie über im 45°-Winkel schräg angebrachte Ohrpassstücke, die ganz natürlich im Gehörgang liegen, was für ein enganliegendes und sicheres Gefühl auch bei längerem Gebrauch sorgen. Für noch mehr Stabilität unterwegs sorgen die O-Hooks aus Silikon.



Das neue Bluetooth-Protokoll sorgt für eine noch stabilere Verbindung.



Beim modischen True-Wireless-Kopfhörer von 1MORE kommt ein neues Bluetooth 5.0-Modul zum Einsatz, sodass er sich dank stabiler Verbindung und störungsfreiem Betrieb für jede Lebenslage eignet. Er erlaubt es Ihnen, Musik zu hören, ohne dass die Playtime irgendwie gestört wird.



Eine maßgeschneiderte LDS-Antenne, die mit einem Laser geformt wurde und sich an der Innenseite der Ohrstücke befindet, ist darauf ausgelegt, durch weniger Signalinterferenzen und -übertragungen eine störungsfreie Verbindung für Musik und Telefonanrufe zu gewährleisten.



Warum man sich für 1MORE entscheiden sollte?



In den letzten fünf Jahren haben 1MORE-Kopfhörer die Markttrends beständig in Richtung mehr Vergnügen beim Hören gepusht, wobei hier aber stets der Normalnutzer im Fokus stand, der nach einem cleveren Kaufangebot Ausschau hält. Nubia weiß das und hat sich auch deshalb für eine Partnerschaft mit 1MORE entschieden, um Verbrauchern ein qualitativ hochwertiges, störungsfreies und umfassendes Erlebnis zu bieten. Erreicht wird dies durch eine intelligente Integration von beiden Geräten, die harmonisch zusammenarbeiten.



1MORE hat 2 Jahre in Folge den "CES Innovation Award" in 6 verschiedenen Produktkategorien gewonnen, womit 1MORE eine der Kopfhörer-Marken auf der CES mit den meisten Auszeichnung ist. Darüber hinaus gewann 1MORE zuletzt 9 iF Design Awards für seine Kopfhörer-Produkte, was ein weiterer großartiger Meilenstein für das Unternehmen als Marke ist, die die meisten Preise unter allen Kopfhörer-Marken einsammeln konnte. Neben den iF Awards hat 1MORE viele weitere branchenweit anerkannte Auszeichnungen gewonnen, so etwa in der Vergangenheit den RedDot Award und nicht nur einmal den Japanese Good Design Award.



Informationen zu 1MORE, Inc.



1MORE INC. hat sich auf Akustikdesign und -entwicklung, intelligente Software und Audio-Produkte für Wearables spezialisiert. Produkte von 1MORE sind mehrfach mit Branchen- und Design-Preisen ausgezeichnet worden, darunter die prestigeträchtigen CES Innovation Awards, der RedDot, die iF Design Awards und andere wichtige Auszeichnungen aus der Branche. 1MORE INC. hat in gerade einmal vier Jahren weltweit 38 Millionen Kopfhörer in über 25 Länder ausgeliefert und hat sich zum Ziel gesetzt, die wichtigste globale Audio-Marke zu werden. Die Triple Driver In-Ear-Kopfhörer von 1MORE haben vonseiten der Verbraucherpresse viel Lob bekommen und haben bislang mehr als 10 Medien-Auszeichnungen als Bestes Produkt in ihrer Kategorie erhalten. Zuletzt wurden sie in verschiedenen Top-Ten-Rankings von einer ganzen Reihe von hochwertigen Technik-Zeitschriften als beste tragbare Kopfhörer genannt. Der Grammy®-Gewinner Luca Bignardi und der chinesische Popstar Jay Chou sind stark eingebunden und engagieren sich für die Mission von 1MORE, erstklassige Qualitätskopfhörer zu entwickeln und zu einem erstaunlichen Preis auf den Markt zu bringen.



Informationen zu Nubia Technology Co., Ltd.



Das im Oktober 2012 gegründete Unternehmen nubia (https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2385051-1&h=2359541368&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2385051-1%26h%3D3705641951%26u%3D http%253A%252F%252Fwww.nubia.com%252F%26a%3Dnubia&a=nubia) bietet Konsumenten, die mit ihrem Mobilgerät immer ganz vorne dabei sein wollen, innovative Smartphones der Extraklasse. Mit dem Leitspruch "Be yourself" (Sei du selbst) inspiriert Nubia Kunden weltweit, ihren Träume zu verwirklichen und neuen Leidenschaften zu folgen. Nubia ist bekannt für seine innovativen Smartphone-Angebote, wie etwa das Red Magic-Smartphone mit einem RGB LED-Streifen und das nubia X mit seiner Dual-Screen-Anzeige.



Nubia ist ein multinationaler Konzern mit Niederlassungen in China, Nordamerika, Europa, Russland, Südostasien und Indien und hat bereits fast 9.000 Patentanwendungen, wie etwa die Patentanwendung 351 PCT, erfolgreich zum Einsatz gebracht.



Nubia 2019



2019 wird für Nubia ein Jahr voll von Innovationen und neuen Herausforderungen sein. Das Unternehmen wird sich auf Produkte speziell für Verbraucher und auf einzigartige, innovative Technologien konzentrieren, die für bedienerfreundlichere Mobilanwendungen sorgen werden. Wir werden auch weiterhin unkonventionelle Denkansätze verfolgen, um das Smartphone neu zu erfinden.



