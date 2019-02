FRANKFURT (Dow Jones)--Gar nicht gut kamen im nachbörslichen Handel am Dienstag endgültige Zahlen und der Ausblick von Beiersdorf an. Das Unternehmen stellte für dieses Jahr einen Umsatz und eine EBIT-Umsatzrendite in Aussicht, die unter den jeweiligen Werten des vergangenen Jahres liegen dürften. Die Aktie wurde am Abend rund 3,5 Prozent niedriger getaxt und dürfte auch am Mittwoch nochmals deutlicher nachgeben, erwartete ein Händler.

Commerzbank stiegen nachrichtenlos um 1,5 Prozent, wie der Händler weiter berichtete. Der Kursanstieg sei von hohen Umsätzen begleitet gewesen. Lebhaft sei es auch bei Prosieben zugegangen, die 3 Prozent verloren. Auch hier sei zunächst kein nachrichtlicher Hintergrund bekannt gewesen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.540 11.541 -0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

