Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Consulting und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute bekannt, dass es von innogy SE, einem führenden europäischen Energieunternehmen, als Gewinner der Auszeichnung ‚Quality Global Supplier' ausgezeichnet wurde. Wipro wurde unter den 800 Dienstleistern von innogy SE als ‚Quality Global Supplier' ausgewählt und für seine innovativen Ideen und seinen Mehrwert für das Energieunternehmen ausgezeichnet.

Wipro ist seit 2013 strategischer Partner von innogy SE und bietet dem Unternehmen Rechenzentrumsdienste, Anwendungsentwicklung und Anwendungsunterstützung.

Nils Scheller, Leiter der IT-Infrastruktur-Services bei innogy SE, sagte: "Wir freuen uns, dass Wipro mit dem innogy Supplier Award in der internationalen Kategorie mit dem innogy Supplier Award ausgezeichnet wurde. Ich denke, dass dies ein gutes Beispiel für die hervorragende Leistung von Wipro als IT-Partner im Rechenzentrums- und Cloud-Bereich ist."

N S Bala, Präsident Energie, natürliche Ressourcen, Versorgung und Konstruktion bei Wipro Limited, sagte: "Wir freuen uns sehr, von der innogy SE die Auszeichnung ‚Quality Global Supplier' erhalten zu haben. Diese Anerkennung bestätigt den Wert, den wir dem Kunden in kurzer Zeit geliefert haben. Wir werden weiterhin in unsere Domain-Fähigkeiten, IT-Infrastrukturservices und digital gesteuerte Innovationen im Versorgungssegment investieren, um die Geschäftspläne von innogy zu unterstützen."

Wipro ist seit 2002 in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsent und verfügt heute über 23 Büros und Projektabwicklungszentren in der DACH-Region mit deutschsprachigen Mitarbeitern. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Automobil, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Energie und Versorgungsunternehmen in der DACH-Region zusammen und bietet seinen europäischen Kunden ein breites Spektrum an Beratung, Anwendungen, IT-Infrastrukturmanagement-Services sowie Digital Design, Strategie und Operations Services.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und gutem Corporate Citizenship. Das Unternehmen beschäftigt über 170.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190226006208/de/

Contacts:

Shraboni Banerjee

Wipro Limited

shraboni.banerjee@wipro.com