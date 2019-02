Die Produktion von Haushaltskühlschränken der Panasonic Corporation hat 2018 insgesamt 100 Millionen erreicht 65 Jahre nachdem das Unternehmen 1953 mit ihrer Herstellung begonnen hatte.

Panasonic begann mit der Arbeit an Kühlschränken sowie Fernsehern und Waschmaschinen in Erwartung des bevorstehenden Stromzeitalters nach dem Zweiten Weltkrieg. 1952 wurde ein Bündnis mit Nakagawa Kikai Co., Ltd., (*1) geschlossen, einem spezialisierten Werkzeugmaschinenhersteller, der Kühlschränke für die Besatzungsarmee hergestellt hatte. Im folgenden Jahr, 1953, nahm die Takaida-Fabrik in Osaka die Produktion des NR-351 auf, des ersten Modells eines Haushaltskühlschranks mit einer Tür und 99 Liter Fassungsvermögen.

Kurz nach Produktionsbeginn begann ein Boom für Kühlschränke, Waschmaschinen und Fernseher, die zu den drei Luxusgeräten der damaligen Zeit wurden. Der plötzliche Anstieg der Nachfrage führte ab 1957 zu einem stetigen Anstieg der Produktion in der Takaida-Fabrik zusammen mit der Fujisawa-Fabrik in Kanagawa 1961 und der Kusatsu-Fabrik in Shiga 1969, die ein großes Produktionsnetzwerk bildeten. (*2)

Die Produktentwicklung führte 1969 zum NR-180FF, einem zweitürigen Modell mit separatem Gefrierschrank, und 1981 zur Markteinführung des Slim NR-241HV, eines dreitürigen Modells mit separatem Gemüsefach, dem weitere mehrtürige, großvolumige Modelle folgten. Der 2005 erschienene Compact BiG NR-F500T verwendete einen Aufsatz mit dem Kompressor oben, eine Weltneuheit, die von der bisherigen 450-Liter-Größe zu einem noch größeren Volumen von 500 Litern führte. Die von Panasonic entwickelte Technologie hat es geschafft, Kühlschränke kompakter zu machen und gleichzeitig mit einer größeren Kapazität auszustatten.

Der NR-304CV, der 1984 auf den Markt kam, verfügt über eine partielle Gefrierfunktion, um Lebensmittel in einem halbgefrorenen Zustand von minus drei Grad frisch zu halten. Ein TV-Spot, in dem der bekannte Schauspieler Bunta Sugawara sagt: "Partial is the way to go!" (partiell muss es sein), erregte viel Aufmerksamkeit. Der neueste NR-F655WPX, der im März 2019 auf den Markt kommt, verfügt über eine handelsübliche Schockfrostfunktion, die einen noch größeren Fortschritt ermöglicht.

Der Aufstieg umweltbewusster Technologien führte 1996 zur Markteinführung des NR-E45M1, der dank seines Wechselrichter-Kolbenkompressorsystems den Stromverbrauch im Vergleich zu unseren Vorgängermodellen um die Hälfte reduzierte. Im Jahr 2002 kam der NR-C32EP auf den Markt, ein FCKW-freier Kühlschrank mit dem FCKW-freien Kältemittel R600a, und als Panasonic zwei Jahre später 100 FCKW-freie Haushaltskühlschränke für den heimischen Markt erreichte, übernahm Panasonic die führende Position in der Branche. 2009 wurde in unseren Panasonic-Kühlschränken mit Eco Navi ein hauseigenes System zur Feinabstimmung eingeführt, um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Stromsparleistung zu verbessern.

Schon bald nach Beginn des Geschäfts wurden Schritte unternommen, um unsere Produkte ins Ausland zu bringen, wobei ab 1957 der Export nach Südostasien begann. 1965 wurde in Taiwan der erste Standort eröffnet, der für den lokalen Verbrauch produzierte. Derzeit gibt es lokale Fertigung für den lokalen Bedarf in Taiwan, Thailand, Indonesien, den Philippinen, China, Vietnam, Brasilien und Indien.

Panasonic wird weiterhin neue Technologien entwickeln, die eng mit dem Leben unserer Verbraucher verbunden sind, um sowohl ein besseres und komfortableres Leben zu ermöglichen als auch zur Esskultur beizutragen.

Hinweis: *1 Die Firma Nakagawa Kikai Co. Ltd. wurde Mitglied der Matsushita Electric Industrial Group, änderte dann 1953 ihren Namen in Nakagawa Denki und 1972 schließlich in Matsushita Refrigeration. *2 Die heimische Produktion wurde 2003 in der Kusatsu-Fabrik zentralisiert.

Die Geschichte des Kühlschrankgeschäfts

1952: Bündnis mit Nakagawa Kikai

1953: Beginn der Produktion des NR-351, des ersten Haushaltskühlschrankmodells, in der Takaida-Fabrik in Osaka; die Firma Nakagawa Kikai ändert ihren Namen in Nakagawa Denki

1957: Beginn von Exporten nach Südostasien

1961: Beginn der Produktion in der Fujisawa-Fabrik in Kanagawa

1965: Beginn der Produktion in Taiwan

1969: Beginn der Produktion in der Kusatsu-Fabrik in Shiga

1972: Die Firma Nakagawa Denki ändert ihren Namen in Matsushita Refrigeration Company

1974: Die globale Gesamtproduktion erreicht 10 Millionen

1975: Beginn der Produktion in Thailand und Indonesien

1976: Beginn der Produktion auf den Philippinen

1988: Die globale Gesamtproduktion erreicht 30 Millionen

1996: Beginn der Produktion in China

2000: Die globale Gesamtproduktion erreicht 50 Millionen

2003: Inländische Produktion zentralisiert in der Kusatsu-Fabrik; Produktionsbeginn in Vietnam

2004: Erreicht 100 FCKW-freie Kühl-Gefrierschränke für den heimischen Markt

2008: Fusion durch Übernahme der Matsushita Refrigeration Company

2012: Beginn der Produktion in Brasilien

2018: Beginn der Produktion in Indien; die globale Gesamtproduktion erreicht 100 Millionen

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnen, Autos und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100-jähriges Bestehen feierte, hat weltweit expandiert, betreibt nun 591 Tochtergesellschaften und 88 assoziierte Unternehmen weltweit und erzielte in dem am 31. März 2018 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 7,982 Billionen Yen. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.com/global.

Quelle: https://news.panasonic.com/global/topics/2019/66086.html

