Es gibt Neuigkeiten in den Dauerthemen Brexit und Handelskonflikt. Beim Brexit wird über Verschiebungen des Austrittstermins diskutiert und selbst ein zweites Brexit Referendum ist wieder im Gespräch. Michael Reuss: "Ich glaube nicht an ein zweites Referendum. Wir gehen fest davon aus, dass der Brexit kommt. Allerdings nicht in dem Zeitplan, an den man momentan glaubt." Und auch im Handelskonflikt steht eine baldige Lösung im Raum. Doch hätte das überhaupt noch das Potenzial, dem Markt wichtige ... (Jörg Mahnert)

