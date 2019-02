Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity®, ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeugdienste, wird seine OTAmaticTM Over-the-Air (OTA) Software- und Datenmanagement-Lösung auf der vom 26. bis 28. Februar in Nürnberg, Deutschland, stattfindenden embedded world 2019. Das EVB ermöglicht effiziente(s), sichere(s) und hoch skalierbare(s) steuergeräteübergreifende(s) Software-Updates und Datenmanagement auf der Grundlage von fortschrittlichen, leistungsstarken, serviceorientierten Gateways, die mit zahlreichen Fahrzeugnetzwerk-Schnittstellen kompatibel sind.



Im Zuge der Transformation der Automobilindustrie durch datengestützte Services, die neue Möglichkeiten für Fahrzeugmanagement, Verbraucherbindung und Umsatzsteigerung bieten, benötigen Automobilhersteller robuste OTA- und Fahrzeugnetzwerk-Chipsatz-Lösungen, die eng integriert sind. Die Integration des OTAmatic-Serviceangebots von Airbiquity mit der MPC-LS Vehicle Network Processing Technologie von NXP macht Kunden eine OTA-Software- und Datenmanagement-Lösung verfügbar, die unter Verwendung von serviceorientierten Gateways hohe Rechenleistung, Netzwerkperformance in Echtzeit und Sicherheit bieten.



Airbiquity und NXP werden ihre integrierten Technologien im gesamten Verlauf der Fachmesse auf dem Stand 4A-220 demonstrieren.



Informationen zu Airbiquity



Airbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung und technischen Umsetzung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. Als Innovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity Choreo, die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform zur Bereitstellung von Services für vernetzte Fahrzeuge, und unterstützt alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlich Over-the-Air (OTA) Software-Updates und Datenmanagement. In Zusammenarbeit mit Airbiquity stellen Automobilhersteller und -zulieferer hoch skalierbare, leicht handhabbare und äußerst zuverlässige Connected-Car-Dienste bereit, die den Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern auf der ganzen Welt gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder twittern Sie mit unter @Airbiquity. Airbiquity ist ein Markenzeichen von Airbiquity Inc.



