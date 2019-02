Der Konzern Constellation Brands (WKN:871918) war Anlegern nicht schon immer ein Begriff. Das Unternehmen blieb stets in der Wahrnehmung hinter seinen Marken zurück, etwa Corona und Modelo. Doch in jüngster Zeit bekam man viel Aufmerksamkeit, weil man groß in das Cannabisunternehmen Canopy Growth (WKN:A140QA) investiert hat. Der scheidende CEO Rob Sands hat hart daran gearbeitet, Marihuana zu einem wichtigen Bestandteil der gesamten Wachstumsstrategie des Bier- und Spirituosenherstellers zu machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...