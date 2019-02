Syriens Präsident Assad hat den Iran besucht. Teheran versprach Assad, Syrien weiterhin unterstützen zu wollen. Der Iran hat bis zu 13 Stützpunkte in Syrien.

Am vergangenen Montag hat der syrische Präsident Baschar al-Assad den Obersten geistigen Führer und Oberbefehlshabers der Streitkräfte des Irans, Ali Khamanei, in Teheran besucht. Während des Treffens bekräftigten beide Seiten, dass die syrisch-iranischen Beziehungen der Hauptfaktor für die "Standhaftigkeit Syriens und Irans gegen die Verschwörungen feindlicher Staaten" sind, meldet die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA.

Khamanei fügte jedoch hinzu, dass die "westlichen Staaten" noch nicht aufgegeben hätten. "Wir müssen wissen, was sie als Reaktion auf ihr Versagen in der nächsten Phase vorbereiten würden", so Khamanei. Der Iran werde Syrien jedenfalls auch weiterhin unterstützen. Seit Ausbruch des Syrien-Konflikts 2011 unterstützt der Iran Syrien insbesondere auf der militärischen Ebene. Der Iran unterhält in Syrien mindestens zehn Militärstützpunkte und bildet pro-syrische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...