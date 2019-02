Dordrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die Valvoline Holdings B.V. hat heute bekannt gegeben, dass eine ihrer Tochtergesellschaft einen bindenden Vertrag zum Erwerb der geschäftlichen Aktiva von Fabrika Maziva a.d. Krusevac (FAM) unterzeichnet hat. Der Erwerb umfasst unter anderem eine Herstellungseinrichtung im serbischen Krusevac und die Marke FAM. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion, welche den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, wurden nicht offengelegt.



Der Standort der Fabrik befindet sich ca. 200 km südlich von Belgrad und bietet strategische Optionen, die Präsenz von Valvoline auf dem osteuropäischen Markt weiter auszubauen. Das Unternehmen plant für die unmittelbare Zukunft, weiterhin FAM zu produzieren, eine regional gut etablierte Marke von Schmiermitteln, sowie eine Auswahl von Produkten unter der Marke Valvoline.



"Eine wichtige Strategie von Valvoline ist, in Europa weiterhin die Bekanntheit der Marke und den Marktanteil auszubauen", sagte Diego Brodoni, Vizepräsident und Geschäftsführer von Valvoline Europa. "Diese Investition ist Beleg unseres Engagements auf dem wachsenden osteuropäischen Markt und des Erfolges unserer Kunden und Partner durch eine effizientere und effektivere örtliche Lieferkette."



Informationen zu Valvoline



Die Valvoline Holdings B.V. ist eine Tochtergesellschaft der Valvoline Inc., eines weltweit führenden Vermarkters und Anbieters von Premiummarken für Schmierstoffe und Dienstleistungen im Automobilbereich, die in mehr als 140 Ländern verkauft werden. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und kann damit auf mehr als 150 Jahre Firmengeschichte zurückblicken, in denen es in einer Reihe von Produkt- und Dienstbereichen große Markenbekanntheit erlangte. Valvoline ist im Do-it-Yourself-Markt der USA nach Volumen die Nr. 3 der Kfz-Motorölmarken. Zudem werden unter der Marke Valvoline Schmierstoffe und Chemikalien für das Automobil abgesetzt, darunter das neue Motoröl Valvoline Modern Engine Full Synthetic, das speziell vor Ölkohleablagerungen in Benzindirekteinspritzern (GDI) mit Turbo und anderen Motoren schützen soll, die seit 2012 produziert wurden; das Motoröl Valvoline High Mileage mit MaxLife-Technologie für Motoren mit mehr als 120.000 km Laufleistung; das Motoröl Valvoline Synthetic und der Frostschutz Zerex. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.valvoline.com.



Trademark, Valvoline und dessen Tochtergesellschaften sind in einer Reihe von Ländern eingetragen.



