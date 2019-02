London (ots/PRNewswire) -



Die 4.298 Quadratmeter große Villa bietet einen atemberaubenden

Open-Air-Unterhaltungsbereich mit freiem Blick auf den Ozean,

geräumige Wohn- und Esszimmer, eine großen Küche, abgesenkte

Dining-Salas und eine Cabana am Pool. Die sieben Schlafzimmer sind in

vier separaten Pavillons untergebracht, die einen gepflegten,

privaten Pool umrahmen. Alle Badezimmer sind im Spa-Stil eingerichtet

und die Master-Suite verfügt sogar über einen eigenen Friseursalon.

Die Villa ist wunderschön mit Antiquitäten und Kunst eingerichtet,

sorgfältig kuratiert vom Architekten des Resorts, Ed Tuttle.



Amanpuri mit Blick auf den Strand von Pansea, dem aufgrund seiner

Privatspäre begehrtesten Strand von Phuket, bietet

Resort-Annehmlichkeiten, die seinem ikonischen Status gerecht werden,

darunter preisgekrönte Restaurants, Pilates- und Yoga-Studio, einen

Strandclub und erstklassige Sicherheit.



Von Amanpuri aus können die Gäste bequem einen der 30

buddhistischen Tempel der Insel besuchen oder Segeln, Windsurfen,

Schnorcheln und Wasserskifahren. Und Kinder können sich im Kinderpool

am Strand des Resorts vergnügen. Es gibt sieben erstklassige

Golfplätze, die alle nur 35 Minuten Fahrt von der Villa entfernt

liegen. Die drei gut ausgestatteten Jachthäfen von Phuket sind alle

in 30 Minuten zu erreichen und stehen für Anleger bereit, die die

Andamansee auf ihrer privaten Jacht erkunden möchten.



Amanpuri ist in nur 30 Minuten Fahrt vom Phuket International

Airport erreichbar. Von hier kann Singapur mit dem Flugzeug in 1

Stunde 45 Minuten, Dubai in 6 Stunden 50 Minuten, Tokio in 9 Stunden

und London in 14 Stunden erreicht werden.



Dazu meint Charlie Smith, Strategic Advisor bei Concierge

Auctions: "Es ist ein Privileg, in einem der wirklich weltweit

feinsten Resorts zu arbeiten. In den letzten zehn Jahren wurde gerade

mal eine Immobilie in Amanpuri auf dem freien Markt angeboten, was

die Einzigartigkeit dieses Verkaufs unterstreicht. Das "Gütesiegel",

das mit der Marke Amanpuri verbunden ist, wird bei den Anhängern des

Resorts auf großes Interesse stoßen."



Diese Amanpuri-Villa-Auktion ist Teil der "Global March

Collection" des Unternehmens. Klicken Sie hier (https://c212.net/c/li

nk/?t=0&l=de&o=2386535-1&h=3201417288&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F

link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2386535-1%26h%3D1432433718%26u%3Dhttp%

253A%252F%252Fchinaluxuryauction.com%252F%26a%3Dhere&a=hier) für

weitere Informationen oder hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=

2386535-1&h=2371611539&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0

%26l%3Den%26o%3D2386535-1%26h%3D3433719733%26u%3Dhttps%253A%252F%252F

www.conciergeauctions.com%252Fcollection%252Fglobal-portfolio-sale-ma

rch-2019%26a%3Dhere&a=hier), um sich die gesamte Kollektion

anzuschauen. Die Immobilie kann nach Voranmeldung besichtigt werden.



