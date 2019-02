Brightstar, der führende Anbieter von Management- und Mehrwertdiensten im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus von Geräten für die vernetzte Welt, hat NX Life eingeführt, eine neue Marke, die sich auf vertrauenswürdige gebrauchte Mobilgeräte konzentriert.

Zu dem Portfolio an spezialisierten Dienstleistungen von Brightstar für die Mobilfunkindustrie gehört auch die Tätigkeit in der Rückwärtslogistik seit mehr als 20 Jahren. Dieses Fachgebiet ermöglicht es Brightstar, die Rückkauf- und Eintauschprozesse zu managen, wobei alle Smartphones, die Verbraucher zurückgeben, gesammelt, getestet, bewertet und dann in neue Märkte weiterverkauft werden.

Mit Standorten auf der ganzen Welt wickelt Brightstar jedes Jahr Millionen von Retouren ab. Das Expertenteam, gepaart mit hochentwickelten KI-basierten Maschinen, führt sorgfältige Prüfungen an eingegangenen Geräten durch und testet jedes einzelne Gerät gründlich auf kosmetische und funktionelle Mängel. Bei Bedarf werden die Telefone in den Labors von Brightstar überholt, um sicherzustellen, dass alle Geräte, die speziell verpackt und unter der Marke NX Life verkauft werden, ihrem hohen Qualitätsstandard entsprechen.

"Da die Preise für neue Mobilgeräte von Jahr zu Jahr steigen, schaffen wir Möglichkeiten für neue Kundensegmente, großartige Produkte zu einem günstigen Preis zu kaufen", sagte Arturo Osorio, Präsident und Chief Operating Officer von Brightstar. "Dies hat einen neuen Markt für gebrauchte Apple- und Samsung-Handys eröffnet, die genauso gut sind wie die neuesten Modelle, auch wenn sie ein oder zwei Jahre alt sind. Kurz gesagt, NX Life bedient diesen Markt mit erschwinglichen, dringend benötigten Gebrauchtgeräten."

Als preiswerte Alternative zur neuesten Generation der bekanntesten Geräte entsprechen NX-Life-Handys immer einem von drei Preispunkten: 249 USD, 349 USD oder 499 USD.

Da die Nachfrage der Verbraucher nach gebrauchten Geräten weltweit weiter steigt, wird NX Life in Zukunft in weitere Länder und neue Märkte expandieren. Darüber hinaus wird NX Life in den kommenden Monaten eine Reihe von Zubehörteilen zur Ergänzung seiner Telefone auf den Markt bringen.

Über Brightstar Corp.

Brightstar vereinfacht die drahtlose Welt und macht die mobile Technologie für jedermann erschwinglich. Als Tochtergesellschaft der SoftBank Group Corp. sind wir das weltweit führende Mobilfunkunternehmen für die Verwaltung von Geräten und Zubehör. Wir arbeiten mit Betreiber-, Einzelhandels- und Unternehmenskunden in 57 Ländern zusammen und decken jede Phase des Lebenszyklus eines Geräts ab, von der Herstellung bis zum Zeitpunkt seines Eintauschs und der Wiedervermarktung. Weitere Informationen zu Brightstar finden Sie unter Brightstar.com. Weitere Informationen zu NX Life finden Sie unter nxlifemobile.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190226006298/de/

Contacts:

Brett Pogany, +1-305-421-6000