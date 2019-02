'Badische Neueste Nachrichten' zu Brexit

"In einem Punkt hat Theresa May jedoch Recht. Eine Verzögerung des Brexit wird nicht die Möglichkeit eines No Deal aus der Welt schaffen. Das kann nur eintreten, wenn entweder der Austrittswunsch zurückgezogen wird - was May kategorisch ausschließt - oder wenn zu guter Letzt einem Austrittsvertrag zugestimmt wird. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Problem verschwindet nicht. Das britische Unterhaus muss sich letztlich darüber einig werden, was es will."/yyzz/DP/zb

