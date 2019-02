"Handelsblatt" zum Brexit-Theater in London:

"Paradoxerweise könnten die Kehrtwenden von May und Corbyn dazu führen, dass das Unterhaus den Ausstiegsvertrag doch noch vor dem 29. März verabschiedet. Die Brexit-Hardliner in Mays Fraktion, die den Vertrag als Kapitulation vor Brüssel ablehnen, müssen nun scharf nachdenken, was ihnen lieber ist: ein Brexit-Deal, der unvollkommen ist, aber immerhin den baldigen Ausstieg sicherstellt, oder aber die Aussicht auf weitere monatelange Verhandlungen und die Gefahr, dass der Brexit noch abgemildert oder ganz abgesagt wird. Vor diese Wahl gestellt, dürften viele zähneknirschend für den Deal stimmen, der auf dem Tisch liegt. Dann wäre Mays Vogel-friss-oder-stirb-Strategie doch noch aufgegangen./yyzz/DP/he

