US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un kommen am Mittwoch in Hanoi zu ihrem mit Spannung erwarteten Gipfel zusammen. Das erste Treffen der beiden in der vietnamesischen Hauptstadt ist nach Angaben des Weißen Hauses für den Abend (Ortszeit/Mittag MEZ) geplant. Nach einem kurzen Gespräch zur Begrüßung wollen Kim und Trump zu einem Essen zusammenkommen. Am Donnerstag sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Trump strebt die "Denuklearisierung" Nordkoreas an, also die atomare Abrüstung des Landes. Kim erwartet dafür Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen.

Vor dem Gipfel mit Kim will Trump am Vormittag den Präsidenten und den Ministerpräsidenten des Gastgeberlandes Vietnam treffen. Kim wird nach vietnamesischen Medienberichten Industrieanlagen besuchen. Trump und Kim waren im vergangenen Juni in Singapur zu ihrem ersten Gipfel zusammengekommen. Dabei hatte Kim seine grundsätzliche Bereitschaft zur "vollständigen Denuklearisierung" erklärt.

Es gab aber weder in Singapur noch danach konkreten Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten will. Trump stellt Nordkorea im Gegenzug für atomare Abrüstung nicht näher definierte Sicherheitsgarantien und wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht. Die US-Regierung schließt eine Lockerung der Sanktionen vor Fortschritten bei der Abrüstung aber aus. Trump will am Donnerstagabend zurück in die USA reisen./cy/lw/cs/dg/DP/stw

AXC0038 2019-02-27/05:49