Abschluss einer neuen Kreditfazilität zum Ende des 1. Quartals 2019 zu erwarten

Sierra Metals Inc. (TSX:SMT) (BVL:SMT) (NYSE AMERICAN:SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") meldet Prognosen für die Kosten und den Investitionsaufwand für 2019 nach den bereits bekanntgegebenen Produktionsprognosen (siehe Pressemitteilung vom 24. Januar 2019). Des Weiteren steht das Unternehmen kurz vor dem Abschluss einer neuen Kreditfazilität, die die bestehende Schuldenstruktur ersetzen und zusätzliche Liquidität bereitstellen wird.

Kostenprognose für 2019

Eine nach Minen untergliederte Aufstellung der Produktionsprognosen, Barkosten und Gesamtbetriebskosten (All-In Sustaining Costs, AISC) für 2019 ist nachstehender Tabelle zu entnehmen. Barkosten und AISC-Prognose sind für Yauricocha nach verkauftem Zinkäquivalentgewicht (Pfund), für Bolivar nach verkauftem Kupferäquivalentgewicht (Pfund) und für Cusi nach verkauftem Silberäquivalentgewicht (Unze) aufgeführt.

Mine Äquivalent

Produktionbereich Barkosten je

ZnEqLb oder

CuEqLb oder

AgEqOz, verkauft AISC ($)* je

ZnEqLb oder

CuEqLb oder

AgEqOz, verkauft Yauricocha Zinkäqu. Lbs (000's) 163.884 183.478 $0,58/lb $0,88/lb Bolivar Kupferäqu. Lbs (000's) 29.877 33.449 $1,35/lb $2,08/lb Cusi Silberäqu. Ozs (000's) 1.862 2.085 $14,29/oz $20,70/oz

*AISC beinhaltet Behandlungs- und Veredelungskosten, Vertriebskosten, Gemein- u. Verwaltungskosten und Instandhaltungskosten (Investitionen) (1) Bei der Berechnung der Silberäquivalente in Unzen, Kupfer- und Zinkäquivalenten in Pfund für 2019 wurden folgende Metallpreise zugrundegelegt: $16,65/oz Ag, $3,03/lb Cu, $1,01/lb Pb, $1,24/lb Zn, $1.275/oz Au

Kapitalinvestitionen 2019

Für 2019 plant das Unternehmen Gesamtinvestitionen von bis zu 83 Millionen Dollar, einschließlich 39 Millionen Dollar für notwendige Instandhaltung und 44 Millionen Dollar für Erweiterung, Wachstumsprojekte und Explorationskosten. Diese Kapitalaufwendungen werden Sierra Metals in die Lage versetzen, die Mineralreserven und -ressourcen weiterhin beträchtlich auszuweiten, die für den Betrieb und künftige Produktionssteigerungen erforderlichen Erschließungsarbeiten durchzuführen und Anlagenerweiterungsprojekte abzuschließen, die für die Verarbeitung der gesteigerten Produktion notwendig sind. Diese signifikanten Investitionsprojekte werden den Erwartungen zufolge den Cashflow steigern und die Barkosten senken. Die Investitionsprogramme werden durch die Erzeugung von operativem Cashflow finanziert und die neue in Arbeit befindliche Kreditfazilität wird im Bedarfsfalle zusätzliche Liquidität bereitstellen.

Igor Gonzales, President und CEO von Sierra Metals, sagte dazu: "Das Budget für 2019 beinhaltet bedeutende Kapitalinvestitionen für Liegenschaften, Anlagen und Ausrüstung sowie für unterirdische Erschließung, Exploration und Unternehmensprojekte, einschließlich Schachtvertiefung, Bewetterung und Lagerverbesserungen. Darüber hinaus sind im diesjährigen Haushaltsplan auch Erweiterungen der Abraumdammanlagen bei der Yauricocha Mine und Verbesserungen und Erweiterungen der bestehenden Abraumanlagen bei den Bolivar und Cusi Minen enthalten. Diese vorausschauenden Kapitalinvestitionen sollten solide Renditen bereitstellen. Sie werden das Unternehmen auf einen Kurs künftiger Produktions- und Explorationssteigerungen bringen und gleichzeitig die betriebliche Leistung verbessern. Die Geschäftsleitung behält die Metallpreise weiterhin im Auge und behält sich die Möglichkeit vor, das Budget 2019 anzupassen, sollte sich bei den Metallpreisen innerhalb des Jahres eine drastische Veränderung ergeben."

Eine Aufgliederung von Durchsatz und geplanten Kapitalinvestitionen nach Mine ist nachstehend aufgeführt:

In der Yauricocha Mine in Peru ist die Verarbeitung von bis zu 1,1 Millionen Tonnen (3.250 t/Tag) im Jahr 2019 geplant. Die Investitionen für Instandhaltung belaufen sich auf rund 18 Millionen Dollar und für Wachstum auf rund 23 Millionen Dollar.

Zu den bedeutenden Kapitalinvestitionen für 2019 gehören:

Bis zu:

US$8 Millionen für die Vertiefung des Yauricocha-Schachts

US$6 Millionen für regionale und Brownfield-Exploration und Erschließung niedrigerer Ebenen

US$5 Millionen für Grubenbewetterung

US$4 Millionen für das Bergwerkslager

US$4 Millionen für Ausrüstung

US$2 Millionen für die nächste Erweiterung der Abraumdammanlage

US$2 Millionen für die Mascota-Rampe von Ebene 920 auf Ebene 720

US$7 Millionen für die Erschließung der Minenzonen in Central und Cachi Cachi

In der Bolivar Mine in Mexiko ist für 2019 die Verarbeitung von bis zu 1,4 Millionen Tonnen mit einer durchschnittlichen Produktionsrate von 4.000 t/Tag geplant. Für Instandhaltung sind Investitionen von rund 12 Millionen Dollar und für Wachstum von rund 10 Millionen Dollar vorgesehen.

Zu den bedeutenden Kapitalinvestitionen für 2019 gehören:

Bis zu:

US$9 Millionen für regionale und Brownfield-Exploration und Erschließung von Stollen und Bohrstationen

US$5 Millionen für Ausrüstung

US$4 Millionen für eine Konzentrierungsanlage

US$2 Millionen für eine Erweiterung der Abraumanlage

In der Cusi Mine in Mexiko ist die Verarbeitung von bis zu 515.500 Tonnen geplant. Derzeit sind es 650 t/Tag und die Mine hat sich für das 2. Quartal 2019 ein Ziel von 1.200 t/Tag, und für das 4. Quartal 2019 ein Ziel von 2.400 t/Tag gesetzt. Für Instandhaltung sind Investitionen von rund 8 Millionen Dollar und für Wachstum 12 Millionen Dollar vorgesehen.

Zu den bedeutenden Kapitalinvestitionen für 2019 gehören:

Bis zu:

US$5 Millionen für eine Konzentrierungsanlage

US$5 Millionen für die Exploration und Erschließung von Stollen und Bohrstationen

US$4 Millionen für Ausrüstung

US$4 Millionen für Abraumanlagen

Refinanzierung der Schulden

Bei Sierra Metals ist derzeit eine Refinanzierung der bestehenden Schuldenfazilitäten im Gange. Der Hauptzweck der neuen Kreditfazilität besteht in der Rückzahlung der bestehenden BCP-Kreditfazilitäten, was dem Unternehmen wiederum die finanzielle Flexibilität geben wird, weitere Mittel in Anspruch zu nehmen, falls der intern generierte Cashflow sich als nicht ausreichend erweisen sollte, um die Kapitalaufwendungen und den Arbeitskapitalbedarf 2019 und darüber hinaus zu decken. Der Abschluss dieser neuen Kreditfazilität von bis zu 100 Millionen US-Dollar mit einem bevorzugten Darlehensgeber steht in Kürze bevor und wird voraussichtlich noch vor dem Ende des ersten Quartals 2019 erfolgen.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive "Brownfield"-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Für weitere Informationen über Sierra Metals besuchen Sie bitte die Website www.sierrametals.com.

Folgen Sie den aktuellen Meldungen zur Unternehmensentwicklung:

Internet: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug auf das Unternehmen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderen insbesondere Aussagen im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in künftigen Zeiträumen, der geplanten Explorationstätigkeiten des Unternehmens, der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel des Unternehmens und sonstiger Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten können. Auch Aussagen hinsichtlich der Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können insoweit als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, als sie Schätzungen der Mineralisierungen umfassen, die zu Tage treten werden, falls und wenn die Konzessionsgebiete erschlossen oder weiter erschlossen werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen künftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträge und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "voraussichtlich", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Potenzial" oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "sollten" oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, unter anderem für die Bergbaubranche typische Risiken, beispielsweise Umweltgefährdungen, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überschwemmungen, Arbeitskämpfe, Explosionen, Einstürze, Witterungsbedingungen und kriminelle Aktivitäten, Schwankungen der Rohstoffpreise, höhere operative und/oder Investitionskosten, mangelnde Infrastruktur, die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, Risiken in Verbindung mit der Schätzung von Mineralressourcen und den geologischen Gegebenheiten, dem Erzgehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen und der Unfähigkeit, Reserven zu ersetzen, Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die das Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit verwendet, Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland, Änderungen von Gesetzen oder politischen Vorgaben, der Besteuerung im Ausland, Verzögerungen oder der Unfähigkeit, die erforderlichen staatlichen Genehmigungen einzuholen, Risiken in Bezug auf bestehende Kreditverbindlichkeiten, Probleme in Bezug auf das Eigentumsrecht an den Konzessionsgebieten des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Prozessrisiken, Risiken im Zusammenhang mit unversicherten Gefahren, die Auswirkungen des Wettbewerbs, die Volatilität des Kurses der Wertpapiere des Unternehmens, globale finanzielle Risiken, die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, potenzielle Interessenkonflikte, Risiken im Zusammenhang mit einer beherrschenden Gruppe von Aktionären, die Abhängigkeit von Dritten, Unterschiede bei der Berichterstattung zu Mineralreserven und -ressourcen zwischen den USA und Kanada, potenzielle Verwässerungstransaktionen, Fremdwährungsrisiken, Risiken in Verbindung mit Konjunkturzyklen, Liquiditätsrisiken, die Stützung auf interne Kontrollsysteme, Kreditrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vereinbarungen in Bezug auf die BCP-Fazilität des Unternehmens, die Unsicherheit von Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Yauricocha, die Mine Bolivar und die Mine Cusi und sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission aufgeführt sind; diese Unterlagen sind unter www.sedar.com und www.sec.gov verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der oben genannten Gründe sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis bezüglich Reserven- und Ressourcenschätzungen

Sämtliche Reserven- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet wurden, wurden gemäß dem Canadian National Instrument 43-101 und dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Normen weichen deutlich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") ab. Die Unterschiede zwischen diesen Normen werden in den von uns bei der SEC eingereichten Unterlagen erörtert. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190226006315/de/

Contacts:

Mike McAllister

V.P., Corporate Development

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com

Gordon Babcock, P. Eng.

Chief Operating Officer

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

Igor Gonzales

President und CEO

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777