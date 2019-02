=== 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, ausführliches Ergebnis 4Q, Zaandam *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (11:30 PK in Frankfurt), Wiesbaden *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Leverkusen *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis, Salzgitter 07:30 DE/QSC AG, Jahresergebnis, Köln 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, u.a. Beschluss zur Vertragsverlängerung von Bundesbank-Präsident Weidmann, Berlin 09:30 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), PG zu Italien zehn Jahre nach der Finanzkrise, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +4,1% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Übergabe des Jahresgutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation, Berlin 10:30 DE/Daimler AG, Jahres-PG Daimler Buses, Stuttgart *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, PK zum Geschäftsbericht 2018, Frankfurt 11:00 DE/Techniker Kasse, PK zum Drug Future Report, Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 106,0 zuvor: 106,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,1 zuvor: +0,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,4 Vorabschätzung: -7,4 zuvor: -7,9 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar PROGNOSE: +0,68 zuvor: +0,69 11:30 DE/Bundesumweltministerium, Runder Tisch gegen Plastikverpackungen, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 EU/Kommission, wirtschaftspolitische Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semester, Brüssel *** 13:00 DE/Beiersdorf AG, BiPk, Hamburg 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 FR/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Frankreichs Präsident Macron, anschließend PK, Paris 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Fireside-Chat mit VW-CEO Diess und Microsoft-CEO Nadella, Berlin *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember (ursprünglich 4.2.2019) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:30 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 4Q, Englewood *** - VN/Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (bis 28.2.), Hanoi *** - GB/Unterhaus, Sitzung zum Brexit, London - DE/Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder in mehreren Bundesländern - ES/GSM Association Ltd, Fortsetzung Mobile World Congress (bis 28.2.), Barcelona ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2019 00:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.