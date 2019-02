The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US961214EB57 WESTPAC BKG 19/24 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1955024390 COCA-COLA CO 19/21 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1955024630 COCA-COLA CO 19/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1955024713 COCA-COLA CO 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1955024986 COCA-COLA CO 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1958307461 CREDIT AGR.LN 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA X0VP XFRA CA60689H2037 ML GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2B7J XFRA IE00BDZZTM54 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD EQ00 EQU EUR Y

CA 36B3 XFRA IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR.SRI DLDIS EQ00 EQU EUR Y

CA 36B5 XFRA IE00BGDQ0T50 ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS EQ00 EQU EUR Y

CA 36B4 XFRA IE00BGDQ0V72 ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL EQ01 EQU EUR Y

CA 2B7K XFRA IE00BYX2JD69 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA EQ01 EQU EUR Y

CA 36B6 XFRA IE00BZ173T46 ISHSIV-M.USA S. DLD EQ01 EQU EUR Y

CA UO1B XFRA DE000A2JJ1J2 RIV ZUSATZVERSORGUNG FD00 EQU EUR N

CA LM5M XFRA IE00B19Z4B17 LM GL-LM R.US SC O.AADL FD00 EQU EUR N

CA LM5N XFRA IE00B19Z8W00 LM GL-LM C.USLC G.ADDL(A) FD00 EQU EUR N

CA TRI1 XFRA LU0133096635 T. ROWE PR.-US SM.C.EQ.A FD00 EQU EUR N

CA G05C XFRA LU0200076999 JH-J.H.GBL EQU. RDLA FD00 EQU EUR N

CA UQ2C XFRA LU0342677829 AGIF-ALL.GL.EQ.UNCON.A EO FD00 EQU EUR N

CA XE6T XFRA LU0772938410 NORD.1-EM.MKT.FOC.EQ.BPEO FD00 EQU EUR N

CA CES8 XFRA LU1146622755 ASSCVI-CH.AS.EQ. AADL FD00 EQU EUR N

CA AN0E XFRA LU1670618187 M+G(L)IF1-AS.FD EOAA FD00 EQU EUR N

CA AN0 XFRA LU1670618344 M+G(L)IF1-AS.FD DLAA FD00 EQU EUR N

CA AN08 XFRA LU1670618690 M+G(L)I1-G.E.M EOAA FD00 EQU EUR N