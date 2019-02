The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0ASMX7 DEX.KOMM.DEU.OP.1210VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0XE7F6 BRANDENBURG MTN 09/19 VAR BD00 BON EUR N

CA ZRW1 XFRA DE000A1YC1F9 NEUE ZWL ZAHNRADW. 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9S3 DZ BANK IS.A725 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2FP8 LB.HESS.THR.CARRARA03B/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4D72 LB.HESS.THR.CARRARA04A/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4DB9 LB.HESS.THR.CARRARA03B/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH2604 HSH NORDBANK OPF 09/19VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4089 HSH NORDBANK ZS 20 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA USQ18380AA50 BNZ INTERNAT.FDG 14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1518684102 PERSTORP HLDG 16/21 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0001053312 BAYERN LSA 09/19S112 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3AD3 LB.HESS.THR.CARRARA03G/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ3GG3 DZ BANK IS.A681 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00828EBL20 AFR. DEV. BK 16/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US166751AJ66 CHEVRON 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USQ98236AC80 WOODSIDE FIN. 16/26 REGS BD01 BON USD N

CA PEGC XFRA USW64150AF71 PERSTORP HLDG 16/21 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1374303631 EIB EUR.INV.BK 16/19 MTN BD01 BON INR N

CA XFRA XS1734229203 PERSTORP HLDG 17/22 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US06406HCR84 BK OF NY MELLON 2019 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US24422ESK63 DEERE -JOHN- CAP. 2019 BD02 BON USD N

CA NM7C XFRA USU65478AM86 NISSAN MOTOR ACC. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA USY20721AP44 INDONESIA 09/19 REGS BD02 BON USD N