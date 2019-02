FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01 0.079 EUR

PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.546 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.105 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.023 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.030 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

OORD XFRA AU000000ORA8 ORORA LTD 0.041 EUR

BRF XFRA AU000000IRE2 IRESS LTD 0.189 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.051 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.015 EUR

0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01 0.106 EUR

TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.194 EUR

ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD TRAVEL LTD. 0.050 EUR

RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.194 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.007 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.092 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.035 EUR

G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.075 EUR

XFRA GB00BDCJX280 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.006 %

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.121 EUR

6D8 XFRA US26078J1007 DOWDUPONT INC. O.N. 0.334 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR

317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. 0.043 EUR