FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.093 EUR

XFRA DE000A0B1K12 DT.PFBR.BANK 05/25 VAR 0.000 %

2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.132 EUR

433 XFRA AU000000APX3 APPEN LTD 0.025 EUR

NWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.015 EUR

TZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.027 EUR

LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.333 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.134 EUR

QXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.266 EUR

GWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.275 EUR

C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.007 EUR

AE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.110 EUR

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.035 EUR

3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.273 EUR

WWR XFRA AU000000WOW2 WOOLWORTHS GROUP LTD. 0.283 EUR

3GU XFRA AU000000NHF0 NIB HLDGS LTD 0.063 EUR

FVJ XFRA AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD. 0.189 EUR

HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.132 EUR

6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.070 EUR

1OD XFRA CA45075E1043 IA FINANCIAL CORP. 0.276 EUR

C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.132 EUR

FL2P XFRA US3379307057 FLAGSTAR BANC. DL-,001 0.035 EUR

L3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01 0.748 EUR

BC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.079 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.020 EUR

EJT1 XFRA GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 0.681 EUR

2D7 XFRA GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC LS -,05 0.091 EUR

10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.141 EUR

AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.616 EUR

FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.194 EUR

FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.158 EUR

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.444 EUR

9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.413 EUR

27P XFRA AU000000PGH3 PACT GROUP HLDGS