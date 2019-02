FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.088 EUR

NZM2 XFRA DK0060336014 NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 0.670 EUR

XFRA DE000HSH6JR4 HSH NORDBANK MZC 3 17/20 0.000 %

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.015 EUR

XFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.220 EUR

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 1.012 EUR

WHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.299 EUR

W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.185 EUR

UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.088 EUR

TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.330 EUR

TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.035 EUR

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.299 EUR

SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.132 EUR

SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.704 EUR

WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.088 EUR

RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.106 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.198 EUR

PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.136 EUR

PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.537 EUR

PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.816 EUR

WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.185 EUR

OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.018 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.022 EUR

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.141 EUR

MZL XFRA US63935N1072 NAVIGANT CONSULT. DL-,001 0.044 EUR

MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.174 EUR

MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.343 EUR

MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 1.021 EUR

MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.361 EUR

LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.936 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.660 EUR

JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.167 EUR

IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.207 EUR