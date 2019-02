FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NNW XFRA ZAE000015889 NASPERS LTD. N RC-,02

RJA XFRA AU000000TLM5 TALISMAN MINING LTD.

UWF XFRA AU000000MOY9 MILLENNIUM MINERALS LTD

BRJ XFRA AU000000AYS5 AMAYSIM AUSTRALIA LTD

XFRA CA60689H1047 ML GOLD CORP.

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01

0EP XFRA CA71672W1077 PETROMAROC CORP.