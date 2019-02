TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zur Wochenmitte auf breiter Front mit Gewinnen. Von der Wall Street kamen nach neuen Jahreshochs in den vergangenen Tagen indessen verhaltene Vorgaben. Die Ausssicht auf eine weiterhin lockere US-Geldpolitik sorgt in der Region jedoch für ein positives Sentiment.

Die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats brachte zwar nicht viel Neues. Powell erwartet in diesem Jahr ein weiterhin solides Wachstum der US-Wirtschaft, wenn auch mit einem niedrigeren Wachstum. Zudem bekräftigte der Notenbanker, die Zinsanhebungen vorerst auszusetzen und abzuwarten, wie sich das langsamere Weltwirtschaftwachstum auf die US-Wirtschaft auswirkt. Die auf eine stetige US-Geldpolitik hindeutenden Aussagen Powells sorgen jedoch an den Märkten für eine gute Stimmung.

Neuigkeiten zu den Handelsgesprächen zwischen China und den USA gibt es indessen keine. Derweil richten sich die Blicke auf das zweite Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Vietnam. Gegenstand der Gespräche in den kommenden beiden Tagen soll erneut das nordkoreanischen Atomprogramm sein.

BIP-Wachstum in Hongkong niedriger als erwartet

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,5 Prozent auf 21.563 Punkte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legt um 0,6 Prozent zu. Das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal ist mit 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr unter den Markterwartungen von 1,5 Prozent ausgefallen. Das Wachstum des BIP war damit das langsamste seit dem ersten Quartal 2016.

Daiwa-Ökonom Kevin Lai geht auch für das laufende Quartal von einem schwächeren Wachstum in Hongkong aus. "Abgesehen von den Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Handelskonflikt wurde Hongkong von einer synchronisierten globalen Wirtschaftsverlangsamung getroffen", so Lai. "Der starke Rückgang im vierten Quartal zeigt zudem, dass das Wachstum in China viel schwächer war als die Schlüsselkennzahlen suggeriert haben."

Im chinesischen Kerngebiet gewinnt der Schanghai-Composite 1,4 Prozent hinzu. In Südkorea steigt der Kospi im Vorfeld des Treffens zwischen Trump und Kim um 0,4 Prozent auf 2.234 Punkte. In Australien - wo der Handel bereits beendet ist - zeigt sich der S&P/ASX 200 um rund 0,4 Prozent fester. Gestützt wurde der Index von Zugewinnen im Energie- und Konsumsektor. Für den Finanzsektor ging es um 0,6 Prozent nach vorne.

Unter den Einzelwerten geben in Hongkong AAC nach dem Einbruch um 14 Prozent am Vortag weitere 1,6 Prozent nach. Der Hersteller von akustischen Komponenten und Apple-Zulieferer hatte am Dienstag eine Gewinnwarnung für das erste Quartal ausgegeben. Mit nach unten gezogen werden Sunny Optical mit einem Minus von 1,9 Prozent. Für Hyundai Motor geht es in Seoul derweil um 5,3 Prozent nach oben, nachdem der Autohersteller Berichten zufolge Dividenden-Forderungen des aktivistischen Investors Elliott eine Absage erteilt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.150,30 +0,36% +8,92% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.563,25 +0,53% +7,74% 07:00 Kospi (Seoul) 2.234,41 +0,35% +9,47% 07:00 Schanghai-Comp. 2.983,60 +1,43% +19,64% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.949,99 +0,62% +12,01% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.276,20 +0,45% +6,55% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1382 -0,1% 1,1393 1,1357 -0,7% EUR/JPY 125,84 -0,1% 125,99 125,91 +0,1% EUR/GBP 0,8592 -0,0% 0,8595 0,8637 -4,5% GBP/USD 1,3246 -0,1% 1,3256 1,3150 +4,0% USD/JPY 110,58 +0,0% 110,57 110,87 +0,8% USD/KRW 1117,79 +0,2% 1115,60 1117,74 +0,3% USD/CNY 6,7002 +0,2% 6,7002 6,6956 -2,6% USD/CNH 6,6904 +0,0% 6,6872 6,6939 -2,6% USD/HKD 7,8492 +0,0% 7,8491 7,8494 +0,2% AUD/USD 0,7191 -0,0% 0,7192 0,7146 +2,1% NZD/USD 0,6895 -0,0% 0,6897 0,6873 +2,7% Bitcoin BTC/USD 3.803,90 +0,1% 3.798,91 3.790,75 +2,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,00 55,50 +0,9% 0,50 +21,5% Brent/ICE 65,65 65,21 +0,7% 0,44 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.327,86 1.328,98 -0,1% -1,12 +3,5% Silber (Spot) 15,88 15,93 -0,3% -0,05 +2,5% Platin (Spot) 863,50 861,50 +0,2% +2,00 +8,4% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,2% -0,01 +11,7% ===

