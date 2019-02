FRANKFURT (Dow Jones)--Die vietnamesischen Fluggesellschaften Vietjet und Bamboo Airways haben ihre vorläufigen Bestellungen beim Flugzeughersteller Boeing in Festaufträge gewandelt. Die Amerikaner können sich nun über Order im Gesamtwert von mehr als 15 Milliarden US-Dollar freuen. Am Rande eines Gipfels von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi bestellte Vietjet verbindlich 100 Maschinen des Typs 737 MAX im Wert von 12,7 Milliarden Dollar. Bamboo Airways orderte 10 Flugzeuge des Modells 787-9 Dreamliner mit einem Listenpreis von 3 Milliarden Dollar. Beide Airlines wollen unter anderem ihre Aktivitäten in Asien ausbauen.

February 27, 2019 01:12 ET (06:12 GMT)

