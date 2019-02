Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Ankündigung einer neuen Strategie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Zwar sei der Aktienkurs wegen Sorgen um die Gewinnmarge zuletzt bereits unter Druck gewesen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der nun verkündeten Maßnahmen und dem Offenbleiben von Fragen dürfte dies zunächst so bleiben./he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-02-27/00:28

ISIN: DE0005200000