Der Stahlkonzern Salzgitter hat das Gesamtjahr 2018 mit einem Gewinnsprung beendet. Das Nettoergebnis sei im Jahresvergleich nach ersten Berechnungen um 43 Prozent auf 277,7 Millionen Euro gestiegen, teilte Salzgitter am Mittwoch mit. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von besser laufenden Geschäften mit Flachstahl sowie mit Grobblech und Profistahl. Die im MDax notierte Gesellschaft hatte bereits erste Eckdaten für Vorsteuerergebnis und Umsatz Anfang Februar vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Die vollständige Bilanz will Salzgitter am 22. März präsentieren.

Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen deutlich weniger Gewinn als im Jahr 2018. Salzgitter begründete dies mit einem sich eintrübenden Geschäftsumfeld sowie "zahlreicher wirtschaftlicher und politischer Unwägbarkeiten". So dürfte das Vorsteuerergebnis 2019 mit prognostizierten 125 Millionen bis 175 Millionen Euro selbst im günstigsten Fall nur noch rund halb so hoch ausfallen wie im Vorjahr. Der Umsatz dürfte leicht über 9,5 Milliarden Euro steigen.

Mit einem vorläufigen Vorsteuerergebnis von 347,3 Millionen Euro erreichte Salzgitter seine Prognose für das vergangene Geschäftsjahr. Der Umsatz betrug 9,3 Milliarden Euro./mne/men

ISIN DE0006202005

