Vor 70 Jahren am 17. März 1949 präsentiert sich Porsche erstmalig

auf dem 19. Genfer Automobil-Salon und damit auch erstmalig der

Weltöffentlichkeit. Porsche stellt das erste Cabriolet vom Typ 356

zusammen mit dem ersten Typ 356 Coupé aus. Beide Sportwagen werden

auf einem kleinen Stand in der Haupthalle erstmals einem breiten

internationalen Publikum präsentiert.



Bernhard Blank, Zürcher Hotelier und Autohändler, organisiert den

ersten internationalen Auftritt der neuen Marke. Blank funktioniert

bereits 1948 einen Teil seines Hotels Europe an der Dufourstrasse in

Zürich zum Ausstellungsraum um und ist bis 1951 offizieller

Vertriebspartner von Porsche in der Schweiz. Für den Genfer

Automobil-Salon 1949 bestellt er mit Genehmigung von Porsche, ein

Coupé aus Gmünd und dazu ein Beutler-Cabrio. Das erste Cabriolet wird

rechtzeitig zum Genfer Automobil-Salon fertig und hat die üblichen

Kotflügel nach Gmündner Design. Die aus Aluminium gefertigten und 600

Kilogramm schweren Beutler-Autos haben geradlinige, angewinkelte,

zweigeteilte Windschutzscheiben, ein voll versenkbares Klappverdeck

und Blinker statt der Winker. Das elegant geformte Armaturenbrett

weist zwei grosse Instrumente auf: den Drehzahlmesser im Blickfeld

des Fahrers und einen Tachometer vor dem Beifahrersitz. Das

plissierte Muster auf den Türverkleidungen und den Sitzen ist nur

eines der vielen ansprechenden Details dieser Cabrios.



Neben dem in einer Ecke der Halle ausgestellten Cabrio ist auf dem

kleinen Stand noch ein leuchtend gelbes Porsche 356 Coupé zu sehen,

dessen Fronthaube zwei dekorative Streifen ziert und das mit einem

Stoffschiebedach ausgestattet ist. Ferry Porsche und seine Schwester

Louise Piëch sind auch in Genf anwesend. Ihre Produkte sind auf dem

Stand Nummer 11 in der Haupthalle zu sehen - umringt von Zuschauern

und Journalisten aus aller Welt.



In einer Nachlese zum Genfer Salon nannte D. B. Tubbs in Motor vom

30.03.1949 den Porsche "eines der sympathischsten kleinen Autos der

Show". Unter Verweis auf seine Chassis-Konstruktion schrieb Tubbs,

dass das Auto die niedrigste Bauart und damit die tiefste

Sitzposition aufwies, die man je in einem Serienwagen gesehen habe.

"Wenn man in einen Porsche einsteigt, hat man das Gefühl, unter die

Strassenoberfläche zu verschwinden."



