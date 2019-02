Es hätte so schön sein können: Die Aktie des vor allem für die Chipindustrie produzierenden Anlagenbauers Aixtron hatte sich im Vorfeld der am Dienstagmorgen anstehenden Bilanzzahlen in Position begeben, um einen markanten Befreiungsschlag nach oben zu vollziehen.Nach einem kurzen Rücksetzer, der vorbildlich auf Höhe der 20-Tage-Linie aufgefangen wurde, hatte sich der Kurs wieder in die Widerstandszone 9,80/10,60 Euro geschoben. Ein kräftiges Plus als Reaktion auf eine überzeugende Bilanz nebst eines überzeugenden 2019er-Ausblicks hätte diese Widerstandszone durchbrechen können. Aber es kam anders.

