Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Munich Re nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 215 Euro belassen. Das neue Votum reflektiere die anspruchsvollere Bewertung, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen an den Versicherer seien im Kurs bereits eingearbeitet. Der Kurs der Munich-Re-Aktie ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen und hatte am Dienstag mit 208,80 Euro den höchsten Stand seit 2003 erreicht. Zudem ist jetzt kaum mehr Luft bis zum Kursziel des Goldman-Sachs-Experten. Dieser hatte das Papier Ende Oktober 2017 zum Kauf empfohlen. Seitdem legte der Kurs um rund 8,5 Prozent zu, während der Dax knapp 13 Prozent verlor./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 21:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-02-27/08:25

ISIN: DE0008430026